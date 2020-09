I cinturini Apple Watch avvistati in edizione Olimpiadi 2020

Apple si era preparata per tempo creando dei cinturini Apple Watch in edizione speciale per le Olimpiadi 2020 di Tokyo, manifestazione sportiva successivamente posticipata per la pandemia di Covid-19.

Ora i cinturini già creati e pronti per essere commercializzati in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, che avrebbero dovuto svolgersi dal 24 luglio al 9 agosto in Giappone, sono stati immortalati in alcune fotografie pubblicate nel corso del fine settimana in rete, foto che riportiamo in questo articolo.

Della serie di cinturini Apple Watch per le Olimpiadi di Tokyo possiamo così ammirare i modelli Sport Loop dedicati al Giappone e alla Danimarca, il primo rosso con inserti e bordi bianchi, il secondo invece grigio con bordi rossi.

Naturalmente la gamma completa include modelli e colori dedicati ai principali paesi partecipanti, come già realizzato da Cupertino per le precedenti Olimpiadi 2016 svoltesi in Brasile. Ogni modello di questa edizione speciale, come visibile nelle foto pubblicate dal leaker L0vetodream riporta il nome della nazione abbreviato in tre lettere sul retro, come visibile dalle sigle DEN e JPN.

Naturalmente la commercializzazione di questi e altri cinturini Apple Watch non è mai avvenuta perché le Olimpiadi 2020 di Tokyo sono state posticipate per Covid-19 dal 23 luglio all’8 agosto del 2021. Probabilmente il prossimo anno arriveranno sugli scaffali di alcuni Apple Store di Tokyo in occasione dell’evento, come già avvenuto nel 2016 a Rio de Janeiro.

Ricordiamo che a settembre Apple ha introdotto i nuovi Apple Watch SE, Apple Watch 6 e anche i nuovi cinturini Solo Loop e Solo Lopp intrecciati.

Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e allo smarwatch Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.