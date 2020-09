Gli iPhone 12 arriveranno prima del solito in Corea del Sud

Solitamente arrivano un mese dopo rispetto agli USA ed Europa, ma quest’anno Apple ha un valido motivo per rendere disponibili gli iPhone 12 con tempistiche più brevi in Corea del Sud. Non solo e non tanto per competere meglio con Samsung, che da anni domina incontrastato il settore smartphone del Paese con una quota di mercato del 67%, rispetto a Cupertino che invece si ferma a solamente al 19%.

Ma visto che Cupertino si appresta a introdurre i suoi primi terminali 5G e che qui i piani per la connettività cellulare 5G sono proposti fin da aprile del 2019, Apple quest’anno potrebbe anticipare i tempi per gli iPhone 12 in Corea del Sud. Qui gli utenti che già usano la connettività di prossima generazione sono già 8 milioni, un importante bacino di potenziali acquirenti per i prossimi terminali marchiati Apple.

Solitamente i nuovi smartphone Apple arrivano circa un mese dopo rispetto ai lanci prioritari in USA e in Europa, mentre la Corea finora è rientrata nella terza ondata di commercializzazione. Per esempio lo scorso anno gli iPhone 11 sono arrivati in USA e in altri paesi il 20 settembre, mentre i sudcoreani hanno dovuto attendere fino al 25 ottobre.

Così mentre per il resto del mondo quest’anno gli iPhone arrivano più tardi del solito, gli operatori in Corea del Sud si stanno già preparando per un arrivo anticipato degli iPhone 12, indicati tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, stando a quanto segnala The Korea Herald. Sembra così che Cupertino potrebbe includere il Paese nel primo o secondo slot di lancio.

Per il momento non sono ancora emerse anticipazioni affidabili sulla data di presentazione, anche se alcune voci puntano a martedì 13 settembre per il keynote. Non vi è infine ancora chiarezza sulla tecnologia di connessione degli iPhone 12: per alcuni saranno solo sub 6GHz, per altri invece i modelli Pro implementeranno anche il più veloce standard mmWave. Per altri ancora invece il supporto alle due tecnologie di rete varierà in base al paese di commercializzazione e quindi in base alla diffusione e penetrazione delle due tecnologie.

