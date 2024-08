I colori di iPhone 16 Pro

Pubblicità

Dopo le colorazioni degli iPhone 16 e iPhone 16 Plus, mostrate con alcuni dispositivi dummy (repliche non funzionanti dei dispositivi reali), il “leaker” Sonny Dickson ha condiviso su X (Twitter) una nuova immagine che mostra quelle che dovrebbero essere tre colorazioni dei futuri iPhone 16 Pro, incluso un nero che sembra più scuro rispetto all’iPhone 15 Pro.

Ricordiamo che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono disponibili in quattro colori: Titanio nero, Titanio bianco, Titanio blu e Titanio naturale; a maggio di quest’anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito che gli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno disponibili nelle colorazioni Titanio naturale, Titanio rosa, Titanio bianco e Titanio nero; l’opzione Titanio blu di iPhone 15 Pro dovrebbe essere dunque sostituita dal rosa.

L’immagine del leaker Dickson mostra tre colorazioni esclusa la variante Titanio rosa, e questo potrebbe anche significare che Apple non ha ancora deciso gli ultimi dettagli per questa variante.

Recentemente un diverso leaker su Weibo ha riferito che iPhone 16 Pro sarà offerto anche in una nuova colorazione bronzo ma per ora non vi sono ulteriori conferme.

La certezza assoluta l’avremo quando saranno ufficialmente presentati i nuovi telefoni: fino a quando non arriveranno conferme ufficiali, le informazioni di questo tipo restano solo ed esclusivamente delle voci da prendere con le pinze, come si suol dire.

Per le anticipazioni sugli iPhone 16 si parte da questa pagina di macitynet.