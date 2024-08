iStat Menus 7, il cruscotto dei dati vitali per Mac migliora e offre più funzioni

Pubblicità

iStat Menus è una utility Mac che permette di visualizzare dettagli relativi a CPU, GPU, memoria, rete, utilizzo di dischi, attività, batteria. È possibile mostrare grafici e dettagli vari con diverse modalità di visualizzazione dei dati.

La sezione CPU consente di visualizzare le applicazioni che occupano di più le risorse del processore. Le statistiche concernenti la memoria RAM permettono di visualizzare grafici a torta o diagrammi con i quali è possibile capire al volo quali applicazioni occupano più memoria. Le funzioni relative al network permettono di comprendere l’uso della banda in modo simile ad altre funzioni legate all’occupazione dello spazio sul disco.

Interessante è la possibilità di visualizzare dati riguardanti vari sensori, come ad esempio quelli che leggono la temperatura dei dischi, lo stato delle ventole e dettagli vari sulle batterie. È possibile attivare notifiche relative a vari dati ma anche richiamare le previsioni meteo per i prossimi sette giorni.

La versione 7 di iStat Menus è indicata dallo sviluppatore (qui i dettagli) come completamente rivista, con un nuovo design e centinaia di piccole e grandi migliorie.

I menu sono stati rivisti, l’aspetto è più moderno ed è possibile attivare una modalità che riduce lo spazio intorno ai vari elementi alla barra dei menu, utile per risparmiare spazio soprattutto con gli schermi dei portatili. L’utility tiene conto del “colore dettagli” delle Impostazioni di macOS ma i colori possono essere personalizzati in vari modi e sono supportati anche i “temi”.

Cambiamenti estetici a parte, iStat Menus 7 arricchisce le funzioni base e offre nuove opzioni. Su Mac con chip Apple Silicon ora è possibile monitorare sia la frequenza del processore, sia della GPU, dettagli non offerti con le versioni precedenti.

È possibile installare l’utility senza bisogno della password amministratore (non è obbligatorio installare il cosiddetto “helper” ma non si potrà disporre di alcune funzioni avanzate). Altra novità è che il software è più leggero: richiede un quinto di risorse rispetto a prima (una miglioria in termini di efficienza che è ben accetta per una utility che rimane in esecuzione in background per tutto il tempo).

iStat Menu 7 richiede macOS 11 o superiore. L’app può essere testata gratuitamente per 14 giorni. La licenza singola costa 13,79€. È anche possibile ottenerla tramite Setapp (questa e centinaia di altre app in un unico abbonamento) gratis per 7 giorni, poi 9,99$ al mese.