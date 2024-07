Tinte più sature e fotocamera verticale in iPhone 16

Pubblicità

Stop colori tenuti e intensi. È questo quel che accadrà per le tinte degli iPhone 16 che torneranno ad avere colori meno slavati di quelli degli iPhone 15.

Un anticipo sul design dei nuovi modelli arriva dall “leaker” Sonny Dickson ha condiviso su X (Twitter) una immagine mostrando quelli che dovrebbero essere telefoni dummy, repliche non funzionanti di futuri iPhone 16 (il modello base) e iPhone 16 Plus.

L’immagine mostra cinque nuovi colori di iPhone 16 e iPhone 16 Plus, tonalità che corrispondono a quelle che erano già circolate, riferite da precedenti indiscrezioni dell’analista Ming-Chi Kuo: Bianco, Nero, Blu, Verde e Rosa. Sparisce il giallo, quindi, al posto del quale c’è il bianco.

Se le tonalità saranno effettivamente queste, Apple avrebbe scelto colori più saturi per i modelli standard (non Pro) di quest’anno che erano stati abbastanza criticati, in particolare per il blu, verde e il giallo che non erano particolarmente percepibili come tali. Si era ipotizzato che i colori dei nuovi modelli fossero dovuti alla differente lavorazione del vetro posteriore, ora opaco con colore ad infusione, ma il ritorno di colori più decisi smentisce questa tesi. In particolare dalla foto il verde e il blu hanno un aspetto del tutto diverso da quelli attuali.

Per quanto riguarda la fotocamera degli iPhone da 6,1″ e 6,7″, Apple avrebbe previsto il ritorno ad una disposizione verticale per le due fotocamere posteriori, probabilmente necessaria per offrire anche sugli iPhone base la funzionalità che consente di registrare i “video spaziali” che è possibile riprodurre con modalità immersive su Vision Pro (al momento solo gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max offrono la possibilità di registrare questa tipologia di video quando utilizzati in orizzontale).

Da precedenti indiscrezioni è emerso che gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus dovrebbero offrire 8GB di memoria RAM, chip A18 e un nuovo pulsante “Cattura” per controllare zoom, messa a fuoco e scatto. I nuovi dispositivi (incluse le varianti Pro) dovrebbero essere presentati entro fine settembre.

