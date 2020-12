La sostituzione dei padiglioni auricolari di AirPods Max costerà 69 dollari

I prodotti Apple non sono mai economici, e nemmeno gli accessori ufficiali dell’azienda, così come le riparazioni in sede ufficiale. Anche AirPods Max non fanno eccezione, e al di là del listino, anche la riparazione potrebbe non essere così economica: per riparare i padiglioni auricolari è necessaria una spesa di 69 dollari.

Ovviamente, anche per via del complesso design di AirPods Max, i clienti non avranno altra scelta che acquistare un set ufficiale di padiglioni, almeno fino a quando non se ne vedranno sul mercato di terze parti. Peraltro, quando si tratta di accessori e pezzi di ricambio Apple anche i produttori terze parti sembrano rivolgersi ad un listino più alto.

In ogni caso, resta da vedere se AirPods Max potrebbe portare altre aziende a creare accessori e soluzioni after-market; non abbiamo motivo di dubitare che così avverrà.

Gli AirPods Max, disponibili in cinque colori, (grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa) possono essere ordinati da oggi e saranno disponibili a partire da martedì 15 dicembre. possono essere ordinati a partire da oggi e sono disponibili a un prezzo di €629 (IVA incl.) su apple.com e l’app Apple Store negli Stati Uniti e in oltre 25 altri Paesi e territori. Le spedizioni degli AirPods Max inizieranno martedì 15 dicembre.

Se volete essere sicuri di riceverle prima di Natale, puntate su Amazon.