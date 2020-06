I Google Pixel crollano nel primo trimestre ma non è finita

Nei primi tre mesi di quest’anno le spedizioni dei terminali Google Pixel crollano e il colosso di Mountain View vede ulteriormente diminuire la sua già magra quota di mercato negli smartphone. Secondo gli ultimi dati di Strategy Analytics le spedizioni degli smartphone top Android di Google sono diminuite del 13% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La flessione si è fatta sentire anche sulla quota di Big G nel mercato mondiale degli smartphone, ora ridotta allo 0,5%, con la perdita di due posizioni in classifica, facendo slittare Google al 18esimo posto.

Questi dati arrivano a poche settimane di distanza dalla notizia del licenziamento di due ingegneri top del team Google Pixel, circolata alla metà di maggio. Secondo gli osservatori la generazione attuale Pixel 4 non è stata in grado di competere nella fascia degli smartphone top di gamma, in particolare contro gli iPhone 11 di Apple che invece registrano una buona domanda da parte di mercato e utenti, questo anche tenendo conto della incertezza economica e dal calo delle vendite dovuti a Coronavirus.

Infatti i Pixel crollano nel primo trimestre, cioè nei mesi in cui Covid-19 non era ancora diffuso in tutte le regioni in Europa e negli Stati Uniti, i due mercati che insieme valgono il 90% delle vendite complessive dei terminali di Big G, mentre nel trimestre successivo la pandemia si è aggravata e con questa lockdown e rallentamento dei mercati. Proprio per questa ragione gli analisti di Strategy Analytics prevedono che il peggio debba ancora arrivare: quando saranno ufficializzati i dati del secondo trimestre con ogni probabilità rileveranno per i Google Pixel un crollo ancora più consistente.

Ora occorre attendere la prossima mossa di Google per scoprire se e come i prossimi Pixel 4a e Pixel 5 riusciranno a risollevare la situazione.

