Nintendo, 300mila account potrebbero essere stati violati dagli hacker

Ad aprile si parlava di 160mila account NNID hackerati, ma ora Nintendo ha confermato che gli utenti il cui account è stato violato sarebbero circa 300mila.

Nintendo, prima di affidarsi al suo nuovo servizio online per Switch, si affidava al Nintendo Network ID (NNID). Sembra che gli hacker siano stati in grado di rubare ID di adesso, password e altre informazioni agli utenti.

Nintendo avrebbe anche spiegato, attraverso una dichiarazione in lingua giapponese pubblicata qualche ora fa, che il problema non è stato la conseguenza di una violazione diretta di Nintendo. In alcuni casi, gli hacker sono riusciti ad accedere ai fondi PayPal associati agli account, oltre che ai dati personali come indirizzi mail e date di nascita.

Nintendo è intervenuto andando direttamente all’origine del problema, chiudendo i NNID e assicurando ai clienti che avrebbero rimborsato le transazioni fraudolente subite.

Da aprile, quando sono state confermate per la prima volta le violazioni, Nintendo ha contattato i clienti che potevano essere stati colpiti da questa violazione e ha chiesto agli utenti di abilitare l’autenticazione a due fattori per proteggere meglio i propri account. Anche se il punto debole nella questione sarebbe la password, la stessa usata per NNID e il proprio account Nintendo.

Per tutte le notizie sull’ultima console di Nintendo, Nintendo Switch, il link da seguire è il seguente. Invece per tutti gli articoli di Macitynet che parlano di Videogiochi e Console si parte dai rispettivi collegamenti.