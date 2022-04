Su Apple Arcade arrivano Pro Snooker & Pool 2022+ e Construction Simulator 2+

Arrivano due nuovi giochi su Apple Arcade, anche se si tratta di titoli non completamente originali, e che erano già disponibili in versione standard su App Store. Parliamo di Pro Snooker & Pool 2022+” e “Construction Simulator 2+”, adesso disponibili sul catalogo Apple Arcade.

In contemporanea con il World Snooker Championship 2022, arriva sul catalogo di giochi in abbonamento Apple “Pro Snooker & Pool 2022+”, uno dei giochi di biliardo e snooker più realistici presenti su dispositivi mobile.

Al suo Fiano, il catalogo Apple Arcade accoglie anche “Construction Simulator 2+”, il titolo per gamer alla ricerca di un gioco di simulazione di costruzioni open-world appagante. In questa versione, i giocatori potranno dimostrare il loro profondo apprezzamento verso i mezzi da costruzione specializzati mettendosi al volante di oltre 40 veicoli da lavoro originali su licenza di Caterpillar, Mack Trucks e altri.

“Pro Snooker & Pool 2022+” propone ambienti di gioco dalla grafica dettagliata e un accurato rispetto delle leggi della fisica dei corpi full 3D, con una interfaccia “clicca e gioca”, che permette a qualsiasi giocatore di prendere velocemente dimestichezza con il gameplay. Per i giocatori più esperti è disponibile anche il controllo della palla da biliardo, per cimentarsi in colpi più avanzati come effetto rotazione indietro, effetto rotazione in avanti, effetto verso sinistra, verso destra e altri tiri ad effetto.

Ricordiamo che tra le ultime aggiunte al catalogo c’è “Gear.Club Stradale”, un racing game di gruppo, dove i giocatori, e cinque dei loro amici, possono mettersi al volante delle loro supercar preferite, scegliendo tra i veicoli delle case automobilistiche più famose del mondo, come Bugatti, Porsche e McLaren.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compresi questi due nuovi titoli in edizione Plus. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.