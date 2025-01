I NAS ASUSTOR di nuova generazione supportano funzioni AI

Pubblicità

ASUSTOR, azienda nata nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, fa sapere che i suoi NAS di ultima generazione basati su piattaforma AMD Ryzen offrono piena compatibilità con strumenti di sviluppo AI come TensorFlow.

I NAS delle nuove serie Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2 vantano prestazioni, una vasta gamma di funzionalità e ampie possibilità di espansione, caratteristiche che li rendono ideali per le piccole e medie imprese che desiderano sviluppare e integrare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nei loro processi aziendali.

Uno dei principali punti di forza di queste serie di dispositivi è l’elevata capacità di archiviazione, che consente di gestire dataset di ingenti dimensioni, mentre la combinazione degli SSD NVMe ad alta velocità e della connettività 10GbE permette di ridurre al minimo le latenza e accelerare l’addestramento dei modelli AI.

Il training on-premise offre significativi vantaggi sul fronte della sicurezza, garantendo alle aziende la possibilità di mantenere il pieno controllo sui propri dati sensibili, che rimangono al sicuro sui NAS, grazie a funzionalità di crittografia econtrollo degli accessi messe a disposizione dal sistema operativo ADM.

Il produttore spiega che i NAS ASUSTOR delle serie Lockerstor Gen3 e Flashstor Gen2, in virtù delle CPU Ryzen multi-core e multi-thread su cui sono basati, assicurano piena compatibilità con strumenti di sviluppo software AI come TensorFlow, consentendo di addestrare i modelli AI in ambienti virtuali sul NAS e valutarne poi le prestazioni in modo semplice e rapido. Allo stesso tempo la possibilità di esercitare un controllo completo su hardware, software e permessi di accesso, semplifica i processi di testing e velocizza lo sviluppo dei progetti AI.

Le possibilità d’integrazione che offrono i NAS in questione nelle fasi di addestramento dei dati possono essere utilizzati anche per preparare, pulire, trasformare, suddividere e caricare i dati su servizi cloud come Google Drive, AWS e Microsoft Azure, a tutto vantaggio della flessibilità operativa e della produttività.

