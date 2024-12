iPhone, cosa fare se WhatsApp sembra bloccato nella schermata Ti diamo il benvenuto

Pubblicità

A chi scrive è capitato recentemente di dover aiutare più volte persone che, per vari motivi, hanno reinstallato WhatsApp e sono rimasti bloccati nella schermata che recita: “Ti diamo il benvenuto su WhatsApp”, e non riuscivano ad andare avanti per completare la procedura.

Si tratta, lo diciamo subito, di un bug di WhatsApp; la soluzione è semplice e banale a patto di conosocere l’origine del problema.

L’inconveniente è dovuto al fatto che WhatsApp non tiene conto della possibilità che offre iOS di ingrandire il testo andando in Impostazioni > Accessibilità > Schermo e dimensioni di testo.

Per facilitare la lettura, molti utenti abilitano la visualizzazione di testo più grande sullo schermo iPhone. Gli sviluppatori di WhatsApp non hanno tenuto conto di questa possibilità e quando si installa o reinstalla l’app, alcuni utenti (quelli di iPhone con schermi di piccole dimensioni) rimangono bloccati: non è possibile scrollare la videata che appare dopo il benvenuto (per fare apparire il pulsante “Accetta e continua”) e l’app sembra bloccata.

In realtà l’app non bloccata ma è in attesa che l’utente prema i pulsanti mostrati (che in questo momento sono nascosti). Come è facile immaginare, per risolvere il problema basta chiudere WhatsApp, aprire Impostazioni, selezionate la voce “Accessibilità”, da qui “Schermo e dimensione testo”, disattivare la voce “Schermo più grande” e trascinare il cursore in basso verso sinistra in modo da diminuire le dimensioni del testo.

A questo punto si può tornare a Whatsapp e “magicamente” i due pulsanti in precedenza nascosti compaiono permettendo finalmente di completare le operazioni. Se serve, a questo punto possiamo anche impostare nuovamente il testo più grande.

