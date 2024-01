I nuovi Galaxy S24 si prenotano già in sconto su Amazon

I Galaxy S24 appena annunciati da Samsung si preordinano in sconto su Amazon: una interessante promozione di lancio, quella che vede tagliare il prezzo fino al 13% sui nuovi telefoni, consentendo così agli appassionati di acquistare i telefoni nuovi fiammanti risparmiando fino a 240 €.

Quanto si risparmia

Lo sconto maggiore è riservato al top di gamma della serie, il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra, che può essere preordinato nella versione con 1 TB di capacità spendendo 1.619 € anziché 1.859 € , quindi con un risparmio di 240 € (-13%).

Praticamente si compra la versione da 1 TB al prezzo di quella da 512 GB, che di listino viene appunto proposta a 1.619 €; tuttavia anche questa versione si preordina in sconto su Amazon, con un risparmio di 120 € (-7%) e un prezzo finale quindi di 1.499 €.

Lo stesso risparmio sebbene la scontistica sia maggiore (-9%) è offerto anche per il Samsung Galaxy S24+, che invece di 1.309 € si può comprare per 1.189 € nella versione con 512 GB di capacità.

In promozione lancio c’è anche il modello base, il Samsung Galaxy S24 nella versione da 256 GB di memoria che, anziché 989 € , si può preordinare su Amazon al prezzo di 929 €, risparmiando perciò 60 € (-6%).

I vantaggi

La nuova gamma Galaxy S24 di Samsung come dicevamo è stata appena annunciata e in Italia sarà disponibile a partire dal 24 gennaio. Come dicevamo sono già elencati su Amazon dove chi lo desidera può già preordinarli approfittando degli sconti attualmente in corso.

Ricordiamo che preordinandolo a queste condizioni ci si assicura il prezzo scontato anche se l’ordine partirà soltanto la settimana prossima. Inoltre tenete presente che prima si ordinano e più alta è la probabilità di riceverli al primo giro di consegne, che talvolta può persino anticipare le stime fornite da Amazon in fase di ordine.

Di più

Per scoprire tutte le novità dei Galaxy S24 appena annunciati fate riferimento a questo nostro articolo riepilogativo. Tutte le notizie dal mondo Samsung sono invece raccolte in questa sezione del nostro sito.