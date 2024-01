Galaxy Ring, Samsung al lavoro su un anello smart

Nell’ambito dell’evento Galaxy Unpacked 2024 che si è svolto il 17 gennaio, oltre ai nuovi Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24 e alla partnership con Google per portare la tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI) generativa di Google Cloud agli utenti dei suoi smartphone, Samsung ha fatto sapere di essere al lavoro su un anello smart, un accessorio denominato Galaxy Ring.

All’anello si è fatto cenno brevemente alla fine dell’evento Unpacked e l’azienda ha genericamente descritto questo futuro accessorio come un dispositivo “potente e accessibile” per la salute e il benessere.

Un breve filmato mostra quello che sembra un vero e proprio anello ma non si conoscono i dettagli, non si sa quando arriverà e quanto costerà.

Il sito The Verge fa notare che anelli smart simili con funzionalità dedicate alla salute e al benessere erano esposti da vari produttori al CES 2024 di Las Vegas, e prima ancora che Samsung entri in questo mercato si prevede un affollamento di proposte.

Samsung is launching a smart ring pic.twitter.com/t2FXcxuNXj — Mike O'Brien (@MikeOBrienn) January 17, 2024

Anche Apple ha più volte deposito brevetti nei quali si fa riferimento ad anelli smart; in un recente brevetto scovato da Cupertino, uno di questi sembra essere un dispositivo di notifica e meccanismo di input (da abbinare, ad esempio al Vision Pro), e non solo un accessorio dedicato al monitoraggio della salute e del fitness.

Apple ha registrato non solo brevetti di anelli smart ma anche cavigliere smart e collane. Negli ultimi anni Cupertino ha registrato talmente tanti brevetti su anelli Smart che rimane difficile credere che Apple non stia prendendo sul serio questa tipologia di accessori.

Oltre a essere utilizzabili per vari aspetti legati alla salute (collegandosi allo smartphone per lo scambio dati) monitorando ad esempio frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue o pressione sanguigna, alcuni anelli smart possono essere usati anche per effettuare pagamenti (grazie a connessioni come NFC e Bluetooth). Finora anelli simili sono rimasti un prodotto di nicchia ma l’ingresso nel settore di un produttore come Samsung (e di Apple quando e se presenterà ufficialmente qualcosa) potrebbe smuovere il mercato.