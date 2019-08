I servizi Apple valgono più di tutta la società nel 2009

I servizi Apple crescono in modo impressionante e il piano di Cupertino funziona, almeno per il momento: le vendite iPhone calano, ma la multinazionale è riuscita a compensare il calo di fatturato negli smartphone incrementando in modo significativo il fatturato dei servizi Apple. Ora presa singolarmente questa voce di bilancio vale più di tutta la multinazionale 10 anni fa.

Il paragone del fatturato dei servizi Apple oggi con l’intero business della Mela nel 2009 permette di comprendere appieno l’impressionante crescita nel tempo di questa divisione, oltre che il valore assoluto e relativo rispetto alle altre voci di entrata.

Naturalmente iPhone rimane il singolo prodotto più importante e più proficuo con vendite nette di 25,99 miliardi di dollari, mentre la seconda voce è proprio quella dei servizi Apple che da soli ora valgono ben 11,45 miliardi di dollari. Nei risultati Apple del terzo trimestre fiscale 2019 per la prima volta dal 2012 il fatturato di iPhone scende per la prima volta sotto al 50% del totale, ma contemporaneamente per la prima volta i servizi Apple valgono il 21% dell’intero fatturato.

Anche la scala delle operazioni è impressionante: da soli i servizi Apple valgono più dell’intera società nel 2009, quando cioè iPhone non aveva ancora raggiunto il successo planetario arrivato poco dopo, mentre iPod era ancora un best seller. Il confronto arriva dall’analista Horace Dediu ed è reso immediatamente comprensibile grazie al grafico in cui il volume del fatturato dei servizi Apple è rappresentato con il colore viola, un’area in costante crescita negli ultimi trimestri.

$AAPL Services business is now bigger than all of Apple was 10 years ago. pic.twitter.com/Au2gLQW3El — Horace Dediu (@asymco) August 1, 2019

Ora non rimane che attendere la presentazione dei nuovi iPhone 2019, con i successori attesi di iPhone XS, XS Max e l’erede di iPhone XR. Ma Cupertino si appresta a rafforzare ulteriormente anche i servizi Apple con Apple TV+, Apple Arcade, oltre agli altri servizi come Apple News+ e Apple Card già lanciati o presto in arrivo in USA e successivamente anche in altre nazioni.