I videogiochi protagonisti del Lucca Comics and Games 2018 

Al Lucca Comics and Games 2018 (31 ottobre – 4 novembre 2018) tra i padiglioni di giochi e fumetti, gli spazi dedicati al fantasy e al cosplay, spicca senza ombra di dubbio l’attenzione ai videogame. E non solo – almeno in questa edizione dedicata all’innovazione Made in Italy – ai videogiochi da intendersi come passatempo per bambini più o meno cresciuti, ma come esperienze videoludiche che sono una commistione di arte e tecnologia.

Una tendenza, quella del Lucca Comics and Games 2018, che è una conferma di un’attenzione per il settore dei videogame che è cresciuta anno dopo anno. Ogni anno di più Lucca Comics and Games spicca nel panorama internazionale delle Convention videoludiche per l’unicità dell’esperienza che garantisce ai visitatori. A Lucca, le ultime creazioni da tutto il mondo – capolavori di talento e tecnologia proiettati nel futuro – sono immersi in capolavori tramandati dal passato.

Dal 31 ottobre e fino al 4 novembre Lucca è invasa da migliaia di visitatori da tutto il mondo e le sue strade e i suoi palazzi sono diventati scenari di una fiera fatta di mostre, eventi, laboratori, sfilate e centinaia di appuntamenti, con ampi spazi dedicati al digitale e ai videogame e con alcune curiosità da non perdere, come il primo gioco di ruolo virtuale Lone Wolf, la presenza di Audible per la prima volta al Lucca Comics con la registrazione di un libro, “Gli animali fantastici: dove trovarli”.

Nintendo al Lucca Comics and Games 2018

Nintendo è uno dei protagonisti del Lucca Comics & Games 2018, presso Piazza Bernardini. Per tutti i visitatori è possibile provare in anteprima esclusiva titoli molto attesi, come Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!. C’è uno spazio notevole anche alle ultime novità, tra cui Super Mario Party, FIFA 19, Starlink: Battle for Atlas e Diablo III: Eternal Collection.

Sono poi attesi quattro dei più famosi autori italiani di comics: Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Riccardo Torti e Ausonia, che presso lo stand Nintendo, incontreranno i fan firmando e regalando litografie delle illustrazioni da loro realizzate per Diablo III. Gli appuntamenti sono per venerdì 2 novembre alle 17 e domenica 4 novembre alle 12.30.

Nintendo è inoltre presente all’interno dell’area dedicata al mondo Pokémon, situata all’interno del Family Palace, al Real Collegio, uno spazio gratuito e dedicato alle famiglie e ai bambini, dove è possibile provare in anteprima Pokèmon: Let’s Go, Pikachu!, Pokémon: Let’s Go, Eevee!, e Pokkén Tournament DX.

Kingdom Hearts III a Villa Bottini e Namco Bandai alla Casermetta San Paolino

I fan della serie Kingdom Hearts di tutta Italia sono invitati a immergersi nell’atmosfera di Kingdom Hearts III a Lucca Comics & Games 2018. Per celebrare il lancio imminente del titolo, l’Executive Producer della serie Kingdom Hearts, Shinji Hashimoto, sarà presente per uno speciale panel (Auditorium San Francesco, sabato 3 novembre). Per la prima volta a Lucca e per la prima volta giocabile in Italia su tutte le piattaforme, Kingdom Hearts III sarà uno tra i videogiochi più giocati: il terzo capitolo, in uscita il 29 gennaio 2019 per Xbox One e PlayStation4, sarà protagonista a Villa Bottini. I visitatori e appassionati dei mondi di Kingdom Hearts avranno a disposizione due demo giocabili in cui potranno affrontare il boss Titano della Roccia del film Hercules (Walt Disney Animation Studios) e scoprire il mondo dei giocattoli di Toy Story, il classico Disney-Pixar, insieme ai mitici Woody e Buzz. Ci saranno numerose attività dentro e fuori dalla location, tra cui una fantastica opportunità fotografica con una Keyblade gigante all’ingresso di Villa Bottini, in pieno centro storico lucchese.

Namco Bandai con Bandai Namco Entertainment sarà presente presso la ‘Casermetta San Paolino’, dove all’interno sarà possibile giocare ai più importanti titoli del publisher giapponese, tra cui importanti anteprime tra cui Jump Force, One Piece World Seeker, Ace Combat 7 Skies Unknown, The Dark Pictures – Man of Medan e 11-11 Memories Retold. Si potrà visitare, inoltre, un’area dedicata al classico Soulcalibur VI.

A Lucca per giocare con i Timgames in collaborazione con Gameloft

Il pubblico di Lucca, nello spazio TIM all’ex Cavallerizza, potrà giocare con TImgames, il servizio di cloud gaming di TIM che permette di gareggiare in streaming sulla TV di casa con un ricco catalogo di oltre 80 titoli per tutta la famiglia: dal racing su due e quattro ruote con Valentino Rossi The Game, MotoGP 18 e Asphalt 9: Legends, all’azione sfrenata di Ultra Street Fighter IV. Protagonista della manifestazione sarà la finale di “TIM Asphalt 9: Legends”, il torneo realizzato in collaborazione con Gameloft. I finalisti si sfideranno sul palco TIM in compagnia dei Mates, celebri creator e youtuber.

