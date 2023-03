Di notte all’IKEA volano i droni magazzinieri

Più di 100 droni contano le scorte nei negozi IKEA, anche in Italia: ne parla INGKA, la società responsabile legalmente della maggior parte dei negozi del colosso svedese, che in un post sul blog spiega come questi volino all’interno dei magazzini per monitorare l’inventario durante le ore in cui non c’è personale, e di come lo facciano in totale autonomia.

I droni li ha costruiti Verity, una società specializzata nella creazione di veicoli autonomi volanti per magazzini e concerti fondata da Raffaello D’Andrea, uno dei creatori di Kiva Systems, oggi meglio conosciuta come Amazon Robotics. Sono stati provati per la prima volta nel 2020 nei negozi svizzeri, ma oggi sono già operativi nei negozi IKEA in Italia e in altri paesi tra cui Belgio, Croazia, Slovenia, Germania e Paesi Bassi, per un totale di 16 sedi.

Cosa fanno i droni

All’epoca lo stesso D’Andrea spiegò che i droni funzionano decollando da una stazione di ricarica e poi recandosi autonomamente verso ogni scaffale presente nel magazzino per catturare immagini, video e scansioni 3D di tutti gli articoli. Terminato il lavoro, i droni tornano alla stazione di ricarica, dove scaricano anche i dati raccolti.

IKEA dice che i droni aiutano a migliorare la precisione per quanto riguarda la disponibilità dei prodotti e rendono il posto di lavoro «più ergonomico» perché evitano ai dipendenti di contare manualmente le scorte, aiutandoli anche a determinare se qualcosa manca o si trova nel posto sbagliato.

Non solo droni

Comunque questa non è l’unica soluzione tecnologica usata dalla multinazionale svedese per semplificare il lavoro nei magazzini: ad esempio nel negozio di Covina, in California, viene impiegato un sistema di scaffalature automatizzato che ha permesso di eliminare la maggior parte dei carrelli elevatori, mentre in Croazia ci sono «piccoli robot radiocomandati» che recuperano i bidoni che contengono i prodotti e li consegnano ai dipendenti durante l’evasione degli ordini.

«Droni e strumenti avanzati come i robot per il prelievo delle merci» spiega Tolga Öncu, responsabile della vendita al dettaglio di Ingka Group, «è un vero vantaggio per tutti: migliora il benessere dei nostri colleghi, riduce i costi operativi e ci consente di diventare più accessibili e convenienti per i nostri clienti».

