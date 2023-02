IKEA Vindstyrka rivela se l’aria di casa è inquinata

Nel catalogo di IKEA c’è già un tavolino che funge anche da purificatore d’ aria, ma adesso include anche un prodotto che permette di valutare quanto sia effettivamente pulita quell’aria. Si chiama Vindstyrka ed è un sensore intelligente che misura i livelli di particolato (quelli inalabili inferiori a 2,5 micrometri), l’umidità, la temperatura e il carico di inquinanti gassosi presenti nella stanza in cui si trova permettendo di scoprire quanto sono salutari le nostre abitudini di pulizia e culinarie.

Tutti questi dati si possono leggere direttamente sullo schermo incorporato, perciò per funzionare non ha bisogno di altri accessori. Ma se lo si collega all’hub Dirigera non solo sarà possibile controllare gli stessi valori direttamente dall’app IKEA Home Smart (è gratis per iPhone, iPad e Android), ma si potrà anche integrare nelle automazioni di casa.

Questo perché l’hub IKEA Dirigera supporta il nuovo standard universale Matter per la casa smart. Così ad esempio è possibile creare azioni complesse controllando in abbinamento altri dispositivi smart, come ad esempio aumentare la velocità della ventola del purificatore Starkvind in base ai livelli di particolato rilevati dal sensore per l’ aria IKEA Vindstyrka.

Spiega Henrik Telander, Product Owner di IKEA Svezia:

Anche se trascorriamo la maggior parte del nostro tempo al chiuso, molti di noi tendono a dimenticare l’inquinamento dell’aria interna. Diamo per scontato che l’aria nelle nostre case sia pulita, ma piccole attività quotidiane come cucinare o pulire possono contribuire alla cattiva qualità dell’aria tanto quanto l’industria o il traffico. Sappiamo che non esiste un’unica soluzione per risolvere [questo problema]. Ci sforziamo di offrire una varietà di prodotti e soluzioni intelligenti che aumentino la consapevolezza dell’inquinamento dell’aria interna e consentano alle persone di apportare le modifiche giuste per una casa con un’aria più pulita.

Sensore d’aria Ikea Vindstyrka, prezzo e disponibilità

IKEA Vindstyrka arriva ufficilamente nei negozi ad aprile. Al momento la multinazionale svedese dell’arredamento non ha rivelato il prezzo, ma alcuni esemplari sono stati avvistati nei negozi Ikea tedeschi a 39,99 €.

Vi ricordiamo che in questa categoria di dispositivi esistono diversi modelli con prezzi e prestazioni molti diversi: si va dal sensore di Aqara da 44,99 € a quello di Amazon collegabile con Alexa a 79,99 €, al sensore Eve Room di Eve System da 99,95 € al rilevatore di monossido di carbonio di Netatmo a 102,99 € a prodotti di fascia alta come il View Plus di Airthings che costa 300 € e monitora anche CO2, radon e pressione dell’aria.

