IKEA presenta il suo primo purificatore d’aria smart

L’idea di nascondere dispositivi smart in oggetti e complementi d’arredo è già stata impiegata da IKEA più volte in passato, incluso lo speaker quadro Symfonisk creato in collaborazione con Sonos: ora IKEA presenta Starkvind, il suo primo purificatore d’aria smart che in una versione arriverà integrato in un tavolino da salotto.

Il modello base di Starkvind è un purificatore d’aria dal design circolare che poggia direttamente sul pavimento: arriverà in USA nel mese di ottobre al prezzo di 129 dollari, circa 109 euro. Il prezzo sale invece a 189 dollari, circa 160 euro, per la versione che funge anche da tavolino. All’interno invece sono identici: si tratta di purificatori d’aria a tre filtri in grado di catturare capelli, polvere ma anche il 99,5% delle particelle con misura inferiore a 2,5 micrometri, inclusi polvere, polline e inquinanti come la formaldeide. Il costruttore assicura che questi dispositivi rimuovono anche i cattivi odori.

Possono essere utilizzati direttamente con i tasti presenti sul dispositivo per scegliere tra le cinque velocità di funzionamento della ventola, come segnala Engadget, oltre alla modalità automatica che, grazie a un sensore, regola la velocità della ventola in base alla quantità di particelle presenti nell’aria. Per gli utenti che invece preferiscono il funzionamento smart, i purificatori d’aria IKEA possono essere controllati e programmati dall’app IKEA Home smart, anche in abbinamento alle luci e altri dispositivi per la domotica del costruttore.

Ricordiamo che per poter controllare il purificatore d’aria IKEA tramite smartphone occorre anche l’hub TRADFRI che funge da ponte (gateway) tra luci, lampadine, tende e tutti i dispositivi demotici IKEA e lo smartphone dell’utente: l’hub Tradfri si collega al router Wi-Fi di casa e al momento in Italia è proposto al prezzo scontato di 25 euro invece del prezzo di listino di 33 euro.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di IKEA sono disponibili da questa pagina. Per ulteriori notizie e prodotti per la casa smart rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile.