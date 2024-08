Il fatturato Apple meglio del previsto, ma gli iPhone calano

Pubblicità

Non male anche se non benissimo. Tuttosommato comunque meglio delle previsioni. È quanto emerge dalla presentazione dei risultati finanziari Apple del terzo trimestre dell’anno fiscale 2023, quello concluso a giugno, nel corso del quale l’azienda americana ha annunciato un fatturato trimestrale di 85,5 miliardi di dollari contro gli 81,8 miliardi di fatturato dello scorso anno (+4.9%) e 1,40$ per azione contro gli 1.26 $ per azione dello stesso periodo dell’anno scorso.

Un pool di analisti, nei giorni scorsi, analisti avevano previsto un fatturato di 84,53 miliardi e profitti per 1,24$ per azione in un contesto che ha visto durante le ultime settimane numerosi segnali negativi giungere dal mercato dei fornitori della Mela.

Per quanto riguarda gli iPhone, come sempre, non abbiamo dati numerici di vendita ma il fatturato degli smartphone passa da 39,66 miliardi di dollari a 39,2 miliardi di quest’anno. In calo quindi anche se di poco (-0,9%)

Il numero di iPhone venduti potrebbe essere stato influenzato pesantemente dal mercato cinese dove, come noto, Apple sta cercando di riposizionarsi facendo fronte ai problemi che riscontra per la concorrenza dei produttori locali.

Le cose in Cina in effetti non sembrano essere andate benissimo, almeno stando al fatturato. Nonostante gli sconti, Apple porta a casa da quel mercato 14,7 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi. Meno dello scorso anno quando erano erano stati 15,78.

Per quanto riguarda il fatturato globale degli iPhone non sembra essere solo la Cina il problema. Su Amazon gli iPhone sono quasi tutti ribassati sopra il 15%, un segno che i rivenditori hanno bisogno di movimentare i magazzini.

Maestri comunque in alcune interviste sembra essere soddisfatto. Parla di ripresa delle vendite e di un iPhone 15 che fa meglio di iPhone 14 nello stesso periodo dello scorso anno.

I Mac continuano a non entusiasmare, ma almeno non perdono, ma guadagnano. Apple fattura 7,2 miliardi contro i 6,8 miliardi del 2023.

Risalgono gli iPad (7,1 miliardi contro 5,7 miliardi del 2023). Facile da prevedere s ricordiamo che da un paio di mesi Apple ha rilasciato gli iPad Pro M4 che sono tutti nuovi e gli iPad Air M2, ora con schermo da 13″. Tutti questi prodotti sono sensibilmente aumentati di prezzo rispetto ai predecessori e quindi qui il fatturato potrebbe essere stato influenzato anche da un aumento del prezzo medio.

I servizi restano il vero fiore all’occhiello. Qui Apple da molti anni sta crescendo in maniera costante e a grandi falcate, anno su anno e trimestre su trimestre. Ora ha un pochino rallentato ma continua a crescere 24,20 contro 21,2 miliardi.

Anche il segmento “altri prodotti” tra i quali ci sono i prodotti Beats, gli AirPods, gli Apple Watch e altri prodotti minori, fa segnare un regresso; qui Apple che toccano i 8, miliardi; lo scorso anno erano stati 8,2 miliardi. In ogni caso siamo ben davanti al fatturato dei Mac e superiori anche al fatturato di iPad.