Il gadget dell’estate 2021 è il Fidget Spinner UFO volante

Un tempo si giocava a carte o a racchettoni, ma siamo nel 2021 e quest’estate i ragazzini si trastullano lanciandosi un Fidget Spinner volante che sembra un mini-UFO, un giocattolo che offre infinite possibilità di gioco creative e che al momento potete comprare in offerta a 16,39 euro.

Per chi non lo ricorda, il Fidget Spinner è un giocattolo che andava di moda qualche anno fa: costava pochi euro e si poteva trovare perfino nelle edicole più fornite. Si tratta di una trottola da tenere tra due dita e che, grazie all’ausilio di cuscinetti a sfera, era in grado di girare all’infinito con un semplice colpetto. Quello che sta andando a ruba quest’anno è un’evoluzione di quest’ultimo, che impiega un sistema di eliche e una batteria per consentirgli di volare.

Il video che alleghiamo di seguito è molto esplicativo, soprattutto per quanto riguarda i giochi che ci si possono fare:

Si va dagli intrattenimenti “solitari”, dove questo mini-UFO può diventare una sorta di boomerang, a quelli in compagnia di altre persone, che possono passarselo come se fosse un freesbee. Ma l’immaginazione come dicevamo è l’unico limite in questo senso, e ogni ambiente di gioco può essere un’occasione per creare nuovi modi di giocare ed ostacoli da superare, trascorrendo così spensierati minuti da soli o in compagnia.

Il gioco è consigliato dai 6 anni in su, è costruito con parti in lattice, altre in metallo, altre ancora in gomma e con una scocca esterna prevalentemente in plastica. In base alla forza di lancio e alle sue capacità di atterraggio morbido, variano le distanze che si possono raggiungere, ma generalmente questo mini-UFO non è in grado di andare oltre i 20 metri di distanza. Le sue dimensioni, come si vede anche dalle immagini, sono davvero ridotte: parliamo di un disco spesso 4 centimetri e con un diametro di 8 centimetri, dotato di una batteria da 100 mAh che si accende attraverso un interruttore e alimenta i rotori e le luci LED, garantendo fino a 8 minuti di autonomia con una sola carica.

Se il gioco vi ha incuriosito, sappiate che al momento si può comprare in offerta online, con uno sconto pari al 60%: anziché 41,43 euro lo pagate 16,39 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.