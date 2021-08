YouTube testa gli abbonamenti Premium Lite economici

Ora c’è un nuovo modo per guardare i video su YouTube senza essere costantemente interrotti dalla pubblicità: si tratta dell’abbonamento YouTube Premium Lite che la divisione video di Google ha introdotto nelle scorse ore in diversi paesi nord europei. Al prezzo di 6,99 euro al mese viene rimossa la pubblicità, ma si rinuncia anche a tutte le altre funzioni invece incluse nel tradizionale abbonamento YouTube Premium che costa 11,99 euro in tutta Europa.

L’offerta del nuovo piano è stata prima segnalata da alcuni utenti e poi confermata dal colosso di Mountain View che precisa trattarsi di una fase di test attualmente in corso in Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia e Svezia. Con YouTube Premium Lite la visione senza pubblicità è assicurata praticamente ovunque: sul web, su iPhone, iPad e dispositivi Android, televisori smart, console di gioco e anche nell’app YouTube Kids.

Con il prezzo ridotto non sono disponibili alcune delle funzioni più gettonate dell’abbonamento YouTube Premium più costoso, per cui bisogna rinunciare alla riproduzione audio in sottofondo e alla possibilità di scaricare contenuti per poi poterli riprodurre anche in assenza di connessione a Internet.

In sostanza pagando il 60% circa del prezzo di YouTube Premium, con il nuovo abbonamento Premium Lite si ottiene solamente un quarto delle funzioni, come rileva The Verge. In ogni caso la società spiega che si tratta di una fase di test e che prossimamente potrebbe lanciare altri piani diversi per sondare l’interesse degli utenti. Tutti gli articoli che parlano di YouTube sono disponibili a partire da questa pagina, mentre per quelli dedicati a Google si parte da qui.

