L’App Store di Epic Games sarà preinstallato su milioni di dispositivi Android

Pubblicità

Epic Games ha siglato un accordo con Telefónica (compagnia di telecomunicazioni spagnola che opera principalmente in Spagna e America Latina) per offrire Fortnite e l’Epic Games Store su milioni di dispositivi Android venduti da Telefónica.

Chi acquisterà telefoni di operatori quali O2 e Movistar (controllate dalla compagnia in questione) in Spagna, Regno Unito, Germania e America Latina, avrà subito a disposizione lo store di Epic e l’accesso a titoli quali Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe. Sarà offerto anche l’accesso ad app di terze parti, compresi partner di Telefónica che dovrebbero offrire giochi e altre tipologie di app.

Telefónica vanta 392 milioni di abbonati: è una delle più grandi società mondiali di telecomunicazioni fissa e mobile, ed è la quarta in termini di numero di clienti e quinta nel valore di mercato totale. Si tratta quindi di un affare per Epic Games e un sogno che si avvera per Tim Sweeney (CEO di Epic) da anni con il dente avvelenato contro Apple e Google, trascinate nei tribunali in varie parti del mondo per tentare di bloccare il monopolio di queste piattaforme, e obbligare i due bug all’apertura dei pagamenti in-app attraverso sistemi proprietari, evitando in questo modo di pagare le commissioni riservate a Apple e Google.

Apple ha più volte evidenziato il pericolo del cosiddetto “sideloading”, sottolineando potenziali gravi problemi di sicurezza per l’intero sistema, presentando gli app store di terze parti come “nuove vie d’ingresso per malware, frodi, truffe, contenuti illeciti e dannosi, e altre minacce per la privacy”.

In Europa una mano a Epic è stata tesa dalla Commissione europea nell’ambito del Digital Markets Act: Apple è stata costretta ad apportare cambiamenti a iOS e all’App Store con opzioni per distribuire app iOS da app marketplace alternativi, fra cui nuovi strumenti e API che consentono agli sviluppatori di offrirle le proprie app iOS in download da app marketplace alterni. Apple ha predisposto allo scopo nuovi framework e API per la creazione di app marketplace alternativi, per consentire a chi sviluppa marketplace di installare le app e gestire gli aggiornamenti per conto di altri developer dalla propria app marketplace dedicata.

Tutti gli sviluppi della vicenda Epc vs Apple sono disponibili da questa pagina.