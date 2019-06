Il nuovo spot Apple “Shot on iPhone” racconta l’amore dell’India per il cricket

Giocatori di cricket indiana di tutte le età, professionisti e semplici appassionati, impegnati in lanci e battute da togliere il fiato, in ambientazioni suggestive, sono protagonisti della nuova pubblicità Apple “Shot on iPhone”. Comparso sul canale YouTube di Apple India il 27 giugno 2019, lo spot della serie “Shot on iPhone” racconta l’amore degli indiani per il cricket attraverso immagini girate con iPhone che sono, più che un semplice video, una celebrazione dello sport e della cultura.

In soli 38 secondi, il nuovo spot Apple “Shot on iPhone” riprende diversi gruppi di persone che giocano a cricket, in un campo tradizionale, su una spiaggia, in un vicolo.

Si tratta di un video che racconta “lo spirito dell’India, catturato in un gioco, una storia d’amore che si estende per oltre un miliardo di cuori – si legge nella descrizione di questo ultimo spot Apple “Shot on iPhone” -. La celebrazione del cricket, amato in India come in nessun altro luogo, tutta girata con iPhone”.

Nella descrizione del video, si trova un link al sito web di Apple in India, che presenta una raccolta di foto di giocatori di cricket, con cui continua la celebrazione di questo sport e di questa passione. Ovviamente Shot on iPhone.

Apple ha condiviso pochi giorni fa un nuovo spot della serie “Shot on iPhone Experiments”, un filmato di due minuti che mostra l’acqua manipolata, ripresa sotto l’effetto di luci diverse con iPhone XS. Nel filmato del dietro le quinte di quel video si mostravano il lavoro per un diverso bellissimo spot girato con 32 iPhone XR e l’utilizzo del “bullet time”, un effetto speciale e tecnica che consente di mostrare spettacolari immagini.

Sempre a giugno 2019 Apple ha rilasciato tre nuovi spot, questa volta della serie “That’s iPhone”, sul canale YouTube australiano, tutti dedicati all’attenzione al pianeta e alla privacy. In una manciata di secondi, ogni spot video dura circa 15 secondi, Apple comunica agli spettatori – attraverso questi tre video pubblicati sul canale video YouTube in australia il 24 giugno 2019 – come sta lavorando per affrontare alcuni problemi specifici.