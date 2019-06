Attenzione al pianeta e privacy al centro dei nuovi spot Apple “That’s iPhone”

Apple ha rilasciato tre nuovi spot “That’s iPhone” sul canale YouTube australiano, tutti dedicati all’attenzione al pianeta e alla privacy. In una manciata di secondi, ogni spot video dura circa 15 secondi, Apple comunica agli spettatori – attraverso questi tre video pubblicati sul canale video YouTube in australia il 24 giugno 2019 – come sta lavorando per affrontare alcuni problemi specifici.

L’annuncio dedicato all’attenzione al pianeta e all’ecosostenibilità sottolinea l’impegno di Apple nel riciclare anche le parti più piccole di iPhone, compresi 0,83 grammi di tungsteno. Cupertino ha pubblicato di recente il rapporto sulla responsabilità nei confronti dell’ambiente per l’anno 2019, mostrando l’impegno dell’azienda nelle pratiche per la sostenibilità ambientale.

Il secondo spot “That’s iPhone” racconta, invece, una peculiarità del servizio di messaggistica di Cupertino: iMessage cripta e protegge le conversazioni, perché la privacy è considerata da Apple un valore dal quale non è possibile prescindere.

Questa campagna è l’ultima di quelle dedicate da Apple alla privacy: un altro segno di come la multinazionale di Cupertino si stia impegnando a proteggere i dati degli utenti, in un ambito, quello della messaggistica, in cui altri colossi dell’hi-tech come Facebook e Google hanno dimostrato più di una debolezza.

Con il terzo annuncio pubblicitario Apple punta ancora l’attenzione sulla privacy, parlando di App Store: nel negozio online di app, le applicazioni vengono sottoposte a screening per individuare eventuali malware prima di rendere disponibili i software per il download. Al termine di tutti e tre gli annunci, gli utenti sono invitati a visitare il sito web australiano di Apple per ottenere ulteriori informazioni su iPhone.

All’inizio di maggio 2019 Apple aveva presentato uno spot dedicato all’iPhone, Inside Joke, mentre continuano gli annunci pubblicitari che celebrano la natura e il pianeta attraverso la fotocamera di iPhone.