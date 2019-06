Pioggia offerte Apple Watch 4: risparmiate fino a 100 euro su Amazon

Su Amazon non è solo un buon giorno per iPad e le AirPods, ma anche per Apple Watch 4. Lo smartwatch viene proposto in alcune versioni con un eccellente sconto. La promozione riguarda diversi modelli e diversi e diverse misure con ribassi che arrivano fino al 19%. Qui di seguito trovate le migliori offerte che abbiamo tracciato questa mattina.

Ricordiamo che Apple Watch 4 è il più recente degli Apple Watch. Tra le sue novità rispetto ad Apple Watch 3 che è ancora in commercio, sono il nuovo processore, la corona con risposta aptica e il sensore che permette di rilevare l’elettrocardiogramma. I nuovi Apple Watch sono anche leggermente più grandi del Apple Watch 3, con casse da 40mm (invece che 38) e da 44mm (invece che 42) Ai prezzi proposti da Amazon è difficile consigliare l’acquisto del modello 3 a prezzo pieno rispetto all’offerta del rivenditore on line.

