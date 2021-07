iPad mini 2021 sarà il più grande rinnovo dal lancio

L’ultimo aggiornamento risale al 2019 con un processore più veloce e supporto Apple Pencil: un nuovo modello è atteso fin dallo scorso anno, ma iPad mini 2021 di sesta generazione sarà il rinnovo più importante e consistente fin dal lancio del primo modello avvenuto nel 2012, quindi quasi 10 anni fa.

Anche se in aprile una foto trapelata in rete mostrava un modello non funzionante sostanzialmente identico a quello attuale di quinta generazione, l’ultimo attendibile identikit di iPad mini 2021 di sesta generazione punta a un dispositivo completamente rinnovato dentro e fuori, con lancio previsto questo autunno. Invece dello schermo da 7,9” visto finora, il prossimo modello metterà a disposizione un display da 8,4”, un balzo sensibile per un dispositivo così compatto, grazie alla riduzione di bordi e cornici.

Non solo: per liberare ancora più spazio nella parte frontale e implementare lo schermo più grande, iPad mini 2021 perderà la prima volta il tasto Home in basso sotto al display. La funzione di lettore di impronte Touch ID per l’autenticazione biometria sarà trasferita e integrata nel pulsante di accensione, così come Apple ha già fatto per la prima volta nel 2020 con iPad Air. Anche il design cambierà completamente, abbandonando le linee che ormai conosciamo da anni per somigliare di più a iPad Air di ultima generazione.

L’identikit di iPad mini 2021 è da prendere in seria considerazione perché arriva da Mark Gurman di Bloomberg, giornalista che da sempre offre anticipazioni molto affidabili circa i piani futuri di Apple. Interessante rilevare che la previsione di Gurman sembra corrispondere perfettamente con un render pubblicato dal leaker Jon Prosser verso la metà di giugno, immagine che riportiamo in questo articolo, in cui è possibile osservare un iPad mini con design tutto nuovo con frontale tutto schermo, senza tasto Home, cornici e bordi più sottili, angoli più squadrati e in generale aspetto e design che richiamano iPad Air di ultima generazione e iPad Pro.

Secondo Prosser Apple impiegherà il processore Apple A14 degli iPhone 12 e sembra abbandonerà la porta Lightning per passare a USB-C: per iPad Air 2021 tutto rinnovato è previsto il lancio in autunno. Tutte le novità di iPad Pro 2021 sono qui: per tutte le notizie dedicate ai tablet di Apple rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.