Apple California Streaming si vede su YouTube

A poche ore di distanza dall’evento Apple California Streaming, la multinazionale di Cupertino ha reso disponibile il filmato completo, circa un’ora e venti minuti, della presentazione su YouTube: pratico e sempre a portata di mano ovunque, per chi non ha potuto seguire l’evento in diretta e anche per chi desidera rivederlo per non perdersi nemmeno un dettaglio.

Ricordiamo che per una sintesi di tutte le novità annunciate da Apple è possibile consultare questo articolo di macitynet.

Naturalmente il filmato è anche disponibile per la visione in streaming sul sito web di Apple. Come sempre avviene durante le presentazioni Apple vengono mostrati diversi filmati brevi dedicati a singoli prodotti o funzioni: anche questi video della durata di pochi minuti, ma sempre realizzati ad arte, risultano disponibili per la visione su YouTube insieme al filmato completo di California Streaming. Per comodità li riportiamo in questo articolo:

In altri video ancora Apple si è concentrata sulle fotocamere dei nuovi iPhone, al servizio in abbonamento Apple Fitness+ per sport, allenamenti, salute e ora anche per relax e meditazione: ricordiamo che Apple Fitness+ arriverà per la prima volta anche in Italia questo autunno, un’altra novità annunciata il 14 settembre.

