Il telecomando di Apple TV 4K è scomodo, Salt propone l’alternativa

In seguito alle numerose lamentele ricevute dagli utenti Salt ha deciso di realizzare e proporre una alternativa al telecomando di Apple TV 4K: qui la recensione del dispositivo TV di Cupertino. Compatto e dotato di una piccola superficie sensibile al tocco nella parte superiore, Apple Remote è gradito soprattutto in USA dove, grazie al microfono, può essere sfruttato con i comandi vocali di Siri per effettuare ricerche, lanciare app e molto altro.

Purtroppo Siri per Apple TV non è disponibile in molti paesi fuori dagli USA, così molti utenti non apprezzano il numero limitato di tasti e la disposizione insolita dei comandi. Il problema è emerso anche tra gli abbonati di Salt, operatore svizzero che da tempo include Apple TV 4K nel proprio piano per Internet, telefonia e TV in streaming.

Non sorprende così che l’alternativa di Salt al telecomando di Apple TV 4K sia un dispositivo con design e pulsanti più tradizionali. Nella parte in alto sono posizionati i tasti di accensione e quello del Menu, subito sotto la superficie touch è sostituita da un classico pulsante multi freccia per tutte le direzioni con al centro il pulsante OK di conferma.

Per la gioia degli amanti dello zapping al centro, subito a portata di mano, ci sono due grandi pulsanti a bilanciere, uno dedicato al cambio dei canali e l’altro alla regolazione del volume. La pulsantiera è completata dai tasti dedicati per play/pausa, avanti e indietro e stop. Mancano invece il microfono e il tasto per richiamare Siri ma, vista la latitanza dell’assistente vocale su Apple TV fuori dagli USA, nessuno in Svizzera ne sentirà la mancanza.

Tra le righe Salt dichiara che l’alternativa al telecomando di Apple TV 4K è stata realizzata in collaborazione con Apple. Come Apple Remote non occorre nessun processo di abbinamento: anche il telecomando Salt è subito pronto per essere utilizzato appena estratto dalla confezione. Oltre al set top box di Apple può essere utilizzato per controllare qualsiasi televisore, proprio come i telecomandi universali in commercio.



Difficile prevedere se questo telecomando verrà distribuito e commercializzato anche fuori dalla Svizzera, in altri paesi e se approderà in Italia. Oltre a impostazione e pulsanti più tradizionali, potrebbe rappresentare un valido sostituto di Apple TV Remote in caso di guasti o per sostituzione: l’originale di Apple infatti è venduto singolarmente a 65 euro su Apple Store online, mentre l’alternativa di Salt costa solo 19,95 franchi svizzeri, circa 18 euro.

