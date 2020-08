Il telecomando di Apple TV sembra un controller Nintendo con la custodia di Elago

Se proprio dovete lasciare pezzi di tecnologia in giro per casa, fatelo con stile. Potrebbe essere uno dei papabili messaggi con cui Elago potrebbe pubblicizzare R4, una custodia anti-urto che trasforma il telecomando della Apple TV in un controller Nintendo. Solo esteticamente, purtroppo: è semplicemente un guscio in silicone costruito per prevenire che una caduta o un piccolo urto possa danneggiare il telecomando, ma almeno si svincola dalla tradizionalità delle custodie monocromatiche con un design davvero particolare.

E’ il retro ad essere stato modificato con una replica in rilievo dei pulsanti del controller SNES: ci sono le frecce direzionali, i pulsantini Start e Select orientati a quarantacinque gradi e i quattro pulsanti di azione nei tradizionali colori verde, blu, rosso e giallo. Davanti invece i pulsanti del telecomando, quelli veri, restano completamente accessibili. Questo guscio lo avvolge completamente, anche nella parte anteriore dove non ci sono pulsanti, garantendo al contempo una presa sicura ed una maggiore protezione.

Volendo si può installare anche il laccio da polso, così se si usa il telecomando per giocare con le app, non si rischia che possa cadere. Apple TV 4K e Apple TV HD di fine 2017 contengono infatti un accelerometro, un giroscopio e una bussola che, a seconda del gioco, permettono di interagirvi tenendo e muovendo il telecomando nelle tre dimensioni (inclinare, ruotare, girare).

Come dicevamo si tratta solo di una chicca estetica, ma se non altro è un modo originale per vestire e proteggere il telecomando di Apple TV, magari mimetizzandolo proprio sopra una console. Per il momento è in vendita soltanto negli Stati Uniti ma è probabile che più avanti arriverà anche nel nostro paese, presumibilmente tramite Amazon. Il costo è di appena 15 dollari e si può scegliere tra cinque diverse tonalità per il guscio, compresa la tradizionalissima grigio Nintendo.

In attesa che Apple rilasci invece un vero e propri controller per i giochi (ci sta lavorando), se volete trasformare Apple TV in una PlayStation, potete farlo con questi cinque giochi. Tutti gli articoli sull’argomento Apple TV sono raccolti qui.