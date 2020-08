Offerte Amazon del 30 Agosto con sconti fino al 49% su Sandisk, WD, Tronsmart, TP-Link, uGreen

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Sono ancora in sconto:

WD My Passport Ultra Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu In offerta a 147,99 € – invece di 179,99 €

sconto 18% – fino al 29 agosto 2020

Western Digital WD Elements Hard Disk Esterno, Desktop, USB 3.0, 10 TB, Nero In offerta a 218,00 € – invece di 281,00 €

sconto 22% – fino al 29 agosto 2020

YI Camera IP 1080p,Videocamera di Sorveglianza da Interno Compatibile con Alexa per Casa,360 gradi,Visione Notturna non Invasiva, Notifiche push,Supporta Micro SD a 128gb,YI HOME App per iOS,Android In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

sconto 15% – fino al 31 agosto 2020

VANKYO Proiettore, Videoproiettore 4500 Lumen con 236″ Display, Supporta 1080P, HiFi Speaker, con Borsa Portatile, per TV Stick iOS/Android/Entry-Level/Regalo, Leisure 430 In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

Zaino Invicta, Jolly Vintage, Giallo e Blu, 18 Lt, Porta Laptop fino a 13”, Casual & Tempo libero In offerta a 56,70 € – invece di 79,00 €

sconto 28% – fino al 6 settembre 2020

Zaino Packable, Invicta Minisac, 8 Lt, Blu, Richiudibile e Tascabile, Viaggio & Tempo Libero In offerta a 27,30 € – invece di 35,00 €

sconto 22% – fino al 6 settembre 2020

UGREEN Cavo Adattatore 3,5mm a 2RCA Maschio Audio Stereo per Connessione tra Smartphone, MP3 Player, Tablet ad Altoparlante, Amplificatore, Dvd, Home Theater ECC, 1 Metro – Nero In offerta a 8,15 € – invece di 9,59 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

UGREEN Cavo Adattatore 3,5mm a 2RCA Maschio Audio Stereo per Connessione tra Smartphone, MP3 Player, Tablet ad Altoparlante, Amplificatore, Dvd, Home Theater ECC, 2 Metri – Nero In offerta a 8,49 € – invece di 12,99 €

sconto 35% – fino al 30 agosto 2020

UGREEN Cavo Adattatore 3,5mm a 2RCA Maschio Audio Stereo per Connessione tra Smartphone, MP3 Player, Tablet ad Altoparlante, Amplificatore, Dvd, Home Theater ECC, 3 Metri – Nero – In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

UGREEN Cavo Adattatore 3,5mm a 2RCA Maschio Audio Stereo per Connessione tra Smartphone, MP3 Player, Tablet ad Altoparlante, Amplificatore, Dvd, Home Theater ECC, 5 Metri – Nero In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

UGREEN Cavo Audio Microfono Cuffie 2 in 1, Adattatore Jack 3,5mm Maschio a Femmina in Alluminio Placcato in Oro 24K Adattatore Audio Jack 3,5mm per Notebook, PC, Cuffie, Auricolari. (Nero) In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

UGREEN Cavo Audio Microfono Cuffie Adattatore Y Jack Sdoppiatore Microfono Cuffie Splitter Jack 3,5mm in Alluminio Compatibile con PS4, Xbox One, Smartphone, Tablet, MP3, PC, Cuffie, Altoparlanti In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

UGREEN Supporto Smartphone di gravità per Auto, Porta Cellulare da Bocchetta dell’Aria con Gancio Griglia di gravità per iPhone SE/11 PRO/XS/XR, Samsung S10/9/A50, Huawei P40, REDMI NOTE8/ K20 PRO In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

TP-Link Archer VR600v Volp Modem Router, Wi-Fi AC1600 Dual Band, ADSL/VDSL/Fibra, 4 Porte Gigabit, 3 Porte RJ11, 1 USB 2.0, Tecnologia Beamforming [Italia] In offerta a 79,99 € – invece di 139,90 €

sconto 43% – fino al 13 settembre 2020

TP-Link Chiavetta Wifi Archer T2U Plus, Antenna Wifi USB per PC, Adattatore Wifi Alto Guadagno, Dual-Band 600Mbps, USB 2.0 In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino al 31 agosto 2020

TP-Link Deco E4 Wifi Mesh, Dual Band Ac1200, 2 Porte Ethernet 100Mbps, Modalità Router e Access Point, Parental Control, 2 Pezzi con Copertura Fino a 260M2 In offerta a 72,75 € – invece di 82,99 €

sconto 12% – fino al 31 agosto 2020

Tp-link deco m4 wifi mesh, dual band ac1200, 2 porte ethernet gigabit, modalità router e access point, parental control, 3 pezzi con copertura fino a 370m2. In offerta a 126,92 € – invece di 159,90 €

sconto 21% – fino al 31 agosto 2020

Tronsmart Cuffie da Gioco-Suono Surround 7.1-Cuffie Gaming per PS4-Glary-Cancellazione del Rumore Cuffie Over-ear con Microfono,Grandi Altoparlanti da 50mm/Cancellazione Rumore/ Suono Stereo In offerta a 25,15 € – invece di 35,99 €

sconto 30% – fino al 30 agosto 2020

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth senza fili 5.0 con 4 microfoni, Auricolari Bluetooth Impermeabile IPX5 Wireless TWS, Cancellazione del rumore CVC 8.0, audio aptX Qualcomm, Riproduzione 24h, bianco – In offerta a 31,71 € – invece di 37,31 €

sconto 15% – fino al 30 agosto 2020

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth 20W, Altoparlante Bluetooth Portatile Casse Impermeabile IPX7,Stereo Suono TWS, Wireless Speaker Bluetooth 5.0, per Casa, Festa, Auto, Viaggio In offerta a 26,00 € – invece di 34,39 €

sconto 24% – fino al 30 agosto 2020

SanDisk Ultra Dual Luxe 128 GB Unità USB Type-C 150MB/s USB 3.1 Gen 1,Tradizionale,Argento,128GB In offerta a 33,69 € – invece di 48,99 €

sconto 31% – fino al 30 settembre 2020

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 76,99 € – invece di 114,99 €

sconto 33% – fino al 30 settembre 2020

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 256 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 68,99 € – invece di 94,99 €

sconto 27% – fino al 30 settembre 2020

Sandisk SDCZ48-256G-GAM46 Ultra 256 GB USB Flash Drive USB 3.0, Fino a 130 MB/S, Nero In offerta a 42,99 € – invece di 70,99 €

sconto 39% – fino al 30 settembre 2020

SanDisk Ultra 512GB Chiavetta USB 3.0, fino a 130MB/s, Nero In offerta a 87,99 € – invece di 119,99 €

sconto 27% – fino al 30 settembre 2020

Trolley Fit Seven Colorflower, Nero, 35 Lt, 2in1 Zaino con Sollevamento Spallacci per uso Trolley, Scuola & Viaggio In offerta a 64,50 € – invece di 89,90 €

sconto 28% – fino al 6 settembre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).