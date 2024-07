Il ventilatore e lampada da soffitto diventa smart con Cecotec

Pubblicità

Il caldo è ormai esploso in tutto il Paese e le soluzioni sembrano essere soltanto due: cercare di sopportarlo, oppure accendere il condizionatore sapendo già di quanto sarà salata la bolletta a fine mese. Eppure c’è una terza alternativa: le lampade con ventilatore a soffitto. Fermi, non stiamo parlando di quelle con un design orribile e vetusto che popolano le camere da letto dei paesi tropicali. Quelle di Cecotec sono smart, davvero belle e moderne. Si parte solo da 119 euro.

La ventola offre una potenza di 40 W grazie a un motore DC ad alte prestazioni, che migliora il flusso d’aria e garantisce una sensazione di freschezza. Il motore a corrente continua ottimizza l’efficienza della ventola, riducendo il consumo elettrico e, soprattutto, funzionando in modo silenzioso, così da non disturbare il riposo notturno.

Come già anticipato, si tratta di periferiche smart, che oltre a poter essere controllare con il telecomando incluso, funzionano tramite controllo Wi-Fi, così da poterle gestire da smartphone e regolare anche da remoto le diverse impostazioni della ventola.

Può essere installata certamente all’interno, ma è ottimizzata anche per uso esterno, considerando che la ventola ha una certificazione IP44, che ne garantisce protezione contro gli agenti atmosferici.

Con un diametro di 132 cm, la ventola copre efficacemente grandi spazi, assicurando una distribuzione uniforme dell’aria fresca. Le tre pale aerodinamiche sono progettate per massimizzare il flusso d’aria e mantenere costante il flusso d’aria fresca.

La ventola offre sei velocità per adattare l’intensità del flusso d’aria proprie tue esigenze, mentre il timer integrato consente di programmare la ventola per 1, 2, 4 o 8 ore di funzionamento, così da spegnerla automaticamente se nel frattempo ci si è addormentati.

Ancora, la ventola dispone di un sistema di inversione della rotazione del motore, che permette di utilizzarlo sia in estate, sia in inverno. Con un semplice tocco è possibile impostare le pale per ruotare in senso orario durante l’estate, generando una piacevole brezza fresca, mentre attivano la rotazione in senso antiorario durante l’inverno permette di spingere l’aria calda concentrata sul soffitto verso il basso.

Questa versione totalmente effetto legno si acquista a questo indirizzo su Amazon a 129 euro. E’ disponibile anche in versione nera, con lampada LED da 18 W integrata, a 119 euro direttamente a questa pagina. Sono disponibili anche altri modelli con combinazioni dello chassis in diverse finiture e con pala in legno abbinata in diverse essenze.

