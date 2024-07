Tesla pensa alla guida autonoma con gli occhiali da sole

Pubblicità

Non è la prima volta che emergono critiche sul sistema di guida autonoma di Tesla, noto come FSD. Questa volta, le problematiche sono legate all’uso degli occhiali da sole. Anzi, all’impossibilità di usarli. Sembra, infatti, che il sistema imponga al conducente di togliere le lenti da sole, perché le telecamere interne devono necessariamente verificare che il conducente sia attento alla guida per poter funzionare correttamente.

Con il prossimo aggiornamento del Full Self-Driving (FSD), Tesla dovrebbe risolvere la problematica. E’ stato lo stesso CEO Elon Musk, durante il fine settimana, ad evidenziare che a breve FSD non impedirà più ai conducenti di indossare occhiali da sole.

Rispondendo a un utente che si è lamentato su X di non poter indossare occhiali da sole mentre si utilizza il sistema FSD, Musk ha annunciato che il problema sarà risolto nella versione 12.5, suscitando certamente apprezzamento da parte di molti utenti.

Rimane il dubbio su quanto Tesla inizierà a distribuire la versione 12.5 del sistema FSD Supervised. Inizialmente, lo stesso CEO aveva indicato la disponibilità entro fine giugno. Sebbene il rilascio non sia avvenuto a giugno, Musk ha sottolineato diversi altri miglioramenti della versione in arrivo e ha affermato giovedì scorso che l’aggiornamento è in diritto d’arrivo anche sul Cybertruck. Proprio i possessori del pick up elettrico attendono con ansia l’arrivo della versione 12.5, perché porterà il sistema FSD anche sul furgone EV.

Altre migliorie del FSD 12.5

Al di là di questi aspetti, Musk ha anche evidenziato che FSD Supervised v12.5 integrerà finalmente gli stack software per la guida in città e in autostrada, come era stato fatto in precedenza con la v11, ma poi apparentemente separati con l’introduzione della v12.

Tesla ha iniziato a distribuire la versione 12.4.3 di FSD Supervised ad alcuni clienti all’inizio di questo mese, dopo che anche le versioni precedenti avevano subito ritardi.

C’è da dire che lo stesso Musk ha provato a spiegare il perché di questi ritardi. Lo stesso ha evidenziato che il più grande limite al momento non è dato dalla formazione o dai dati, ma dai test dei modelli di intelligenza artificiale. Tesla, spiega, deve trovare modi intelligenti per capire se un nuovo modello è effettivamente migliore del precedente, specialmente in situazioni complesse. Per questo, i test su strada richiedono diversi mesi prima di un rilascio al pubblico degli aggiornamenti.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.