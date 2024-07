Wizarding Archive, il nuovo libro di J.K. Rowling su Harry Potter

Pubblicità

Per i fan italiani di Harry Potter il 2024 si chiuderà in bellezza a Novembre con il secondo nuovo libro dell’anno: il Wizarding Archive, l’Archivio dei Maghi, una serie di articoli precedentemente pubblicati dalla scrittrice su Pottermore e ora raccolti in due volumi che saranno tradotti e pubblicati nel nostro paese appunto nel mese di Novembre.

Il primo volume conterrà 45 degli articoli con cui J.K. Rowling, anni dopo la conclusione della saga, ha deliziato i suoi lettori raccontando aneddoti e retroscena sui personaggi principali, insieme ad alcune storie collaterali che hanno messo la trama principale sotto una nuova luce.

Nel secondo volume troveremo i restanti 35 articoli che già in passato erano stati raccolti attraverso tre ebook pubblicati sotto la serie Pottermore Presents (Racconti di Hogwarts: prodezze e passatempi pericolosi (Pottermore Presents Vol. 1), Racconti di Hogwarts: potere, politica e poltergeist (Pottermore Presents Vol. 2) e Guida (poco) pratica a Hogwarts (Pottermore Presents Vol. 3)), grazie ai quali abbiamo potuto gettare un occhio dietro le quinte della vita della professoressa McGranitt, approfondire alcune materie, esplorare il parco del castello di Hogwarts, conoscere gli inizi della carriera di Lumacorno e scoprire antichi segreti.

I due volumi – si legge sul sito Wizarding World, precedentemente noto appunto come Pottermore – potranno essere acquistati separatamente o, per chi non aveva ancora acquistato gli ebook, anche in una edizione che raccoglierà insieme gli 80 articoli di questa nuova serie, ciascuno dei quali sarà collegato a nuovi editoriali pubblicati dal team di Pottermore.

E ciliegina sulla torta, la prefazione è stata scritta da Evanna Lynch, attrice interprete di Luna Lovegood nei film, nonché da sempre grandissima fan della saga.

Quando arriva

Il lancio in lingua inglese è fissato per il 29 agosto 2024 sia in formato ebook che in audiolibro digitale, mentre entro Novembre saranno pubblicati con traduzione italiana, tedesca, francese e spagnola (nel corso dell’anno successivo arriveranno quelle in altre lingue).

Per chi se lo fosse perso, come dicevamo a inizio anno è stato pubblicato un altro libro ufficiale a tema, l’Almanacco Magico tradotto anche in Italia e edito da Salani, un compendio illustrato che permette agli appassionati di immergersi nel mondo magico di Harry Potter in un modo tutto nuovo.