Il visore Apple low cost muore prima di nascere

Apple potrebbe aver cancellato i piani per produrre una versione low cost del visore Apple Vision Pro. Mentre inizialmente erano tante le voci su un possibile modello a costo inferiore, in uscita intorno al 2025, ma ora è tutto molto più incerto. Lo afferma il solitamente informato analista Ming Chi Kuo.

Kuo non fornisce una ragione per cui il visore più economico potrebbe essere stato cancellato, ma afferma che – a meno che Apple non riduca significativamente i costi – non si potrebbe verificare una crescita significativa delle spedizioni di Vision Pro nel 2025.

Kuo prevede che Apple spedirà circa 400.000-600.000 visori nel 2024 e afferma che, sebbene offrirà un’esperienza eccellente, potrebbe richiedere “più tempo di quanto il mercato si aspetti” per diventare il prossimo prodotto di punta di Apple.

Si prevede che una versione di seconda generazione del ‌Apple Vision Pro‌ entrerà in produzione di massa entro la prima metà del 2027, “al più tardi”, e Kuo afferma che potrebbe non esserci alcun aggiornamento hardware per il Vision Pro fino ad allora.

Sia The Information che Bloomberg avevano suggerito che Apple sia al lavoro su una versione più economica del visore ‌Apple Vision Pro‌. La versione iniziale, ricordiamo, avrà un prezzo di 3.500 dollari, che lo metterà fuori dalla portata di molti clienti Apple. Peraltro, almeno inizialmente, il visore sarà venduto solo in USA.

Secondo le indiscrezioni, il visore economico di Apple avrebbe potuto avere un listino vicino ad iPhone, ma considerando l’elevato prezzo del modello attuale, non è chiaro quanto rapidamente Apple riuscirà a ridurre i costi delle componenti.

Se Apple continuerà effettivamente a lavorare su un modello più accessibile, questo potrebbe presentare display interni con risoluzione inferiore e materiali di costruzione sicuramente più economici.

