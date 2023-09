Recensione Asus Zenfone 10, c’è ancora spazio per gli smartphone top formato tascabile

Coraggiosa e in controtendenza. Così definiremmo Asus per la scelta fatta con la linea Zenfone negli ultimi anni. Asus Zenfone 10, infatti, è un telefono compatto, come ormai pochi al giorno d’oggi, ma certamente top di gamma, a giudicare dalla scheda tecnica. Avere tra le mani uno smartphone a metà tra un iPhone mini e uno standard, fa davvero strano. La scelta è giusta? Lo scopriamo nella nostra recensione.

A livello estetico Asus Zenfone 10 è davvero interessante, in grand parte per le sue dimensioni assolutamente compatte. Si tratta, infatti, di uno dei terminali più maneggevoli sul mercato attuale top di gamma, con una parte posteriore piuttosto originale. Misura appena 146.5 x 68.1 x 9.4mm e pesa 172 grammi. La parte frontale ci ha ricordato quella del Google Pixel 7a, con il foro per la camera spostato sull’angolo superiore sinistro. Le cornici sono evidenti, ma sono distribuite equamente su tutti i lati, a creare una sorta di “mattonellina” davvero ben fatta e curata. Sul lato sinistro sono posizionati bilanciere del volume e tasto di avversione, che contiene anche il sensore per le impronte digitali, mentre è sul retro che Zenfone 10 mostra tutta la sua originalità.

Anzitutto nelle colorazioni, dato che questo smartphone è disponibile, oltre che in nero, anche in verde, rosso, bianco e blu, quest’ultimo molto vicino ad un carta da zucchero. Il retro sembra quasi una cover applicata, ma perfettamente incastonata nello chassis. Inoltre, la finitura opaca, al tatto ruvido, restituisce una sensazione di “cartonato”. Il risultato è davvero interessante, originale e aiuta certamente la presa. Coprirlo con una cover è un peccato.

Zenfone 10 vanta uno schermo AMOLED da 5,9 pollici, con un refresh fino a 144Hz davvero brillante e con supporto HDR. Si tratta di un pannello certamente premium, che permette di non perdere nulla in termini di luminosità rispetto ai dispositivi più grandi. Anche alla luce diretta del sole non abbiamo avuto alcun problema a leggere lo schermo. Questo anche grazie alla luminosità di picco di 1200 nit, mentre la densità di pixel di 440ppi rende il tutto estremamente nitido.

Certo, dopo anni e anni di utilizzo di smartphone da 6,5 pollici, tornare ad uno schermo da 5,9 pollici è stato un po’ un trauma. La preoccupazione, però, è durata davvero pochi istanti. Dopo poche sessioni abbiamo nuovamente apprezzato il piacere di uno smartphone contenuto nelle dimensioni, ma non troppo visto che i 5,9 pollici risultano più che sufficienti per qualsiasi tipo di utilizzo.

Probabilmente, non è il terminale perfetto per i giochi (anche se il pannello ha un refresh rate di 144 hz)o per la produttività spinta, considerando che l’area del display risulta certamente inferiore a quella di un terminale odierno, che si avvicina quasi ad un tablet.

Peraltro, l’usabilità a una mano, che è già di per sé molto elevata, viene incrementata da alcune personalizzazioni ASUS: il tasti di accensione, che serve anche per sbloccare il dispositivo, può servire anche a richiamare le notifiche con uno slide verso il basso.

Quanto alla scheda tecnica, Asus Zenfone 10 non fa sconti a nessuno. Il cuore pulsante è lo Snapdragon 8 Gen 2, una differenza molto gradita e evidente rispetto allo Snapdragon 8+ Gen 1 del modello. Ancora, Zenfone 10 offre una resistenza all’acqua IP68, RAM da 8 e 16 GB, Storage da 128 e 512 GB, problemi di prestazioni.

Le prestazioni nel quotidiano sono ai massimi livelli. Il terminale è estremamente fluido e reattivo, mai un lag di alcun genere, con una velocità nel passaggio dall’una all’altra app davvero impeccabile.

Fotocamere

Ulteriori miglioramenti rispetto al modello precedente includono il nuovo e sofisticato gimbal ibrido a 6 assi, una combinazione di sistemi tipici dei gimbal fisici e software EIS adattivo. Fondamentalmente, durante la registrazione di un video, l’ASUS Zenfone 10 cattura un’inquadratura più ampia del necessario e unisce insieme un’immagine stabile che ingrandisce un po’. Questo sistema funziona incredibilmente bene, tanto che ci è sembrato di girare un video con gimbal alla mano.

Quanto alle due fotocamere sul retro, si tratta di lenti da 50 MP e 13 MP, rispettivamente f/1.9 e f/2.2. Non solo le due camere sono in grado di catturare ottimi dettagli, ma si tratta di lenti grandangolari capaci di catturare una grande porzione di scena, nonostante le dimensioni modeste del telefono. Permettono anche di far entrare molta luce, con le foto diurne che appaiono vivide e brillanti, mentre gli scatti notturni in genere risultano più luminosi rispetto a modelli comparabili.

Alcune volte abbiamo notato nei contorni dei soggetti delle ombre, dovute a scatti in movimento, come se il terminale compensasse il mosso, aggiungendo una sottile ombra nei contorni.

Vi lasciamo, comunque, ad una nostra galleria di immagini per giudicare la qualità degli scatti:

Un grande miglioramento rispetto all’ASUS Zenfone 9 arriva con la fotocamera frontale del 10, che adesso offre una lente grandangolare da 32 MP con apertura f/2.5. Le foto selfie non hanno una qualità sbalorditiva, ma nel complesso sono dettagliate e più che sufficienti per videochiamate.

Batteria e autonomia

L’ASUS Zenfone 10 ha una batteria da 4300mAh, che potrebbe spaventare se confrontata a quella di terminali ben più grandi. Anche in questo caso sarà sufficiente mezza giornata di utilizzo per far passare la paura. Lo abbiamo portato in viaggio con noi, facendo un massiccio utilizzo di Mappe e navigazione GPS: sembra lo smartphone dei record, riuscendo a gestire la scarica in modo davvero lento e costante. Siamo sempre arrivati a sera con almeno il 20-30% di autonomia residua.

Per fortuna, considerando che la ricarica non è poi così veloce come altri terminali odierni, impiegando oltre un ora per la ricarica completa. Dispone anche della ricarica wireless Qi da 15W (contro i 30 di quella cablata).

Conclusioni

Chi sta cercando un terminale di fascia alta che stia in tasca senza dare il minimo fastidio, non potrà che scegliere questo terminale. Immaginate una via di mezzo tra un iPhone mini e uno standard e avrete idea di quanto Zenfone 10 sia maneggevole. E’ più simile allo standard, ma meno largo, il che ne migliora l’impugnatura.

Piccolo sì, ma la potenza non gli manca affatto. Esteticamente originale nella porta posteriore si presenta come un dispositivo elegante e diverso dagli altri. La scelta di Asus è davvero apprezzabile. Di certo, se volete tra le mani uno smartphone che sostituisca in parte un tablet, allora non farà al caso vostro.

Prezzi e disponibilità

Potete acquistare Asus Zenfone 10 anche su Amazon a partire da questo indirizzo.

Pro

Piccolo e tascabile

Ottime prestazioni

Ottimo il display

Buona autonomia

ricarica wireless

contro