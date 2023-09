iOS 17, come cancellare automaticamente gli SMS con i codici di verifica monouso

Tra le novità di iOS 17, c’è una utile opzione che riguarda i codici di verifica di singolo utilizzo; questi ora possono essere eliminati automaticamente dall’app Messaggi o da Mail dopo che li abbiamo utilizzati in altre app tramite l’inserimento automatico.

L’opzione in questione è comoda, ed evita di accumulare messaggi inutili (i codici sono monouso e non servono più dopo l’utilizzo).

La prima volta che si riceve uno di questi codici monouso in Safari o altra app iPhone che gestisce i codici in questione, appare un messaggio: “Vuoi eliminare automaticamente i codici di verifica dopo l’uso?” permettendo all’utente di attivare subito l’opzione o decidere in seguito come comportarsi con gli SMS in questione.

È possibile controllare e modificare le impostazioni in questione aprendo da Impostazioni la voce “Password” e da qui “Opzioni password”: la sezione “Codici di verifica” permette di eliminare o no automaticamente i codici di verifica in Messaggi e Mail dopo che sono stati introdotti con l’inserimento automatico.

Da iOS 15 in poi, lo ricordiamo, iOS offre la possibilità di incollare automaticamente i codici di verifica per varie app e siti, mostrando il suggerimento che appare sopra alla tastiera. I codici di verifica di singolo utilizzo possono esseare inseriti automaticamente, così da non dover uscire dall’app o dal sito web al quale si sta accedendo.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.