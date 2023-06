Vision Pro troppo caro? Ecco come Apple può ridurre il prezzo e quanto ci impiegherà

Vision Pro costa troppo? Non è difficile pensare che un prodotto di consumo che costa 3500$, che facilmente in Europa a causa di cambio e tasse può facilmente superare i 4000 euro, sia fuori dalla portata delle tasche di molte persone interessate ad esso.

Nonostante allo stato attuale delle cose Apple, in ogni caso, non può abbattere il costo senza perdere soldi per le tecnologie in gioco, non è difficile pensare che Apple quando avrà ammortizzato in parte i costi di ricerca e sviluppo, possa essere rilasciato un Apple Vision (senza Pro) o un Apple Vision One, i cui costi potrebbero essere ridotti.

Come spiega il sempre competente Mark Gurman in PowerOn, la sua newsletter domenicale, mancano due anni a possibile lancio di questa versione economica e per essa si potrebbe cominciare dai processori (che potrebbero essere quelli degli iPhone), eliminare la camera 3D, usare schermi di qualità inferiore e un minor numero di videocamere.

Una riduzione del costo da qui al 2025, quando la versione economica di Vision Pro dovrebbe essere rilasciata, potrebbe giungere da un sistema semplificato della fascia per la testa, dall’eliminazione dell’audio spaziale per via degli speaker integrati, sostituiti da Airpods, e da un sistema di regolazione della distanza interpupillare da digitale a manuale. Costi inferiori deriveranno dal processo produttivo più affinato, dall’economia di scala e da una struttura meno costosa.

Dove Apple non può fare economia, dice il giornalista, è nello schermo che fornisce la visione degli occhi all’esterno (EyeSight) e nel sistema di tracciamento degli occhi e delle mani. «Queste tecnologie stanno alla realtà virtuale di Apple come lo schermo touch sta ad iPhone»

A quel punto si potrebbe avere un visore 3D che costerà diverse centinaia di dollari, spiega ancora Gurman, meno della versione attuale. «Resta da vedere se il prezzo del Vision Pro oggi non farà fuggire i clienti da questo mercato invece che metterli in attesa della versione più economica»

Apple dovrebbe anche trovare il sistema di rendere meno distopico e goffo l’aspetto del visore. Che Vision Pro non sia né bello né tranquillizzante da vedere addosso sembra saperlo anche Apple. La dimostrazione è nel fatto che nessuno dei manager Apple è stato visto indossare il dispositivo: Apple è protettiva dell’immagine dei suoi manager e non si può permettere che diventino dei meme. Di opportunità in questo senso ce ne sono giià molte senza bisogno di mettere di mezzo Cook.