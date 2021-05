Negli iMac M1 colorati gli adesivi sono colorati

Nelle confezioni degli iMac M1 colorati, anche gli storici adesivi con il logo Apple sono in tinta con la macchina e gli accessori. Chi fino ad oggi comprava un dispositivo Apple – iPhone, iPad, un Mac e via dicendo – in confezione trovava anche un paio di adesivi con il logo della Mela: un piccolo omaggio con cui l’azienda permette all’utente di personalizzare quel che vuole, dall’automobile al quadernone di scuola, ottenendo di riflesso della pubblicità gratuita.

Ma chi adesso compra uno dei nuovi iMac M1 colorati troverà in confezione l’adesivo abbinato al colore del computer scelto. Lo fanno sapere gli acquirenti dei primi computer preordinati al lancio che sono stati appena recapitati. Sebbene infatti i nuovi iMac saranno disponibili al pubblico soltanto da venerdì 21 maggio (la data è stata ufficializzata da Apple solo nelle scorse ore), qualche fortunato utente ha da pochi giorni ricevuto l’ordine spedito pochi giorni fa e può così mettere le mani sul computer prima di altri.

Insomma, se si pensava di sapere tutto sui nuovi iMac, ci si sbagliava: dopo averlo visto spacchettato nella versione da 24″ di colore giallo, grazie alle fotografie condivise da alcuni utenti in rete ora si scopre che nella confezione i due adesivi col logo della Mela, notoriamente di colore bianco, vengono in questo caso abbinati al colore del computer acquistato.

Ad esempio chi compra iMac M1 verde troverà nella scatola due adesivi, uno con la mela dello stesso colore verde scuro con cui Apple ha verniciato – ad esempio – il connettore del cavo di ricarica della Magic Keyboard, e l’altro con la mela nello stesso verde chiaro usato per la verniciatura dell’alluminio che riveste la parte frontale del computer.

C’è da scommetterci che gli appassionati potrebbero trovare mercato nella vendita online degli adesivi colorati inclusi negli iMac M1, per far contento chi vorrebbe collezionarli tutti ma non ha il folle desiderio di spendere sei volte un minimo di 1.500 euro (e per una cifra complessiva che sfiorerebbe i 9.000 euro) comprando iMac in tutte le sue sette varianti di colore: blu, verde, rosa, giallo, arancione e viola. La settima versione è nel tradizionale argento e, sperando di non sbagliare, dovrebbe avere nella confezione i soliti adesivi con la Mela di colore bianco.

Tutto quello che c’è da sapere su iMac M1, iPad Pro M1 e sulla nuova Apple TV 4K è disponibile ai rispettivi collegamenti.