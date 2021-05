iMac, iPad Pro e Apple TV 4K arrivano il 21 maggio

Apple annuncia con un comunicato stampa che iMac, iPad Pro e Apple TV 4K arrivano venerdì 21 maggio, confermando così sia la data che l’indizio trapelato in precedenza da un rivenditore in Regno Unito, poco dopo l’annuncio di tutti questi prodotti avvenuto durante il keynote Spring Loaded svoltosi il 20 aprile.

Nel comunicato Apple offre un riepilogo della caratteristiche salienti dei suoi prodotti di ultima generazione. Il dettaglio più interessante riguarda la disponibilità per l’acquisto dei nuovi iMac M1 da 24 pollici nelle varie colorazioni.

Apple precisa che solo i modelli color verde, rosa, blu e argento saranno disponibili per l’acquisto presso i negozi della catena Apple Store, mentre tutti e sette le colorazioni saranno esposte nei negozi in modo che visitatori e utenti li possano osservare da vicino. In sostanza sarà possibile ammirare tutte le clorazioni dei nuovi iMac M1 nella maggior parte degli Apple Store, ma le versioni in giallo, arancione e viola si potranno acquistare esclusivamente online.

Infine Apple precisa che nel giorno del debutto di iMac, iPad Pro e Apple TV 4K del 21 maggio oltre il 99% dei negozi Apple Store nel mondo saranno aperti. Una percentuale che conferma il miglioramento della pandemia a livello globale, anche se non in tutti i paesi. Naturalmente gli specialisti Apple e gli addetti degli Apple Store e dei rivenditori Apple saranno a disposizione dei visitatori per illustrare tutte le novità.

Tutto quello che c'è da sapere su iMac M1, iPad Pro M1 e sulla nuova Apple TV 4K è disponibile ai rispettivi collegamenti.