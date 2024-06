Impastatrice planetaria Cheflee in sconto a 165 €

Pubblicità

La cucina è una vostra passione ma la fatica spesso vi scoraggia dal preparare i vostri piatti preferiti? Niente paura: comprate l’impastatrice planetaria Cheflee attualmente in sconto, e potrete tornare ai fornelli godendovi tutto il processo senza sforzi.

Ha un motore da 1.800 Watt, perciò è abbastanza potente da lavorare anche impasti duri come quelli per preparare pane e pizza.

In dotazione infatti ci sono tre accessori: il gancio per gli impasti che hanno bisogno di una buona dose di forza per essere lavorati; la paletta a foglia per gli impasti friabili e burrosi; la frusta per quelli più liquidi.

Questo significa che oltre ad impastare le farine può mescolare gli impasti di torte e biscotti, pasta da zucchero, patate, liquidi e salse, oltre a montare la panna e gli albumi, grazie anche alla possibilità di regolare la velocità su 6 diversi livelli.

Usa una ciotola in acciaio inox con capacità di 7 litri, con un coperchio paraschizzi dotato di apertura per poter aggiungere gli ingredienti in qualsiasi momento e senza spegnere la macchina.

Tutte le parti smontabili si possono lavare anche in lavastoviglie e grazie alla griglia laterale per la dissipazione del calore, può essere usata per ore senza doverla mai spegnere. Se comunque rimane inutilizzata per un tempo prolungato, c’è lo spegnimento automatico per risparmiare energia.

Per quanto riguarda infine gli ingombri, pesa intorno ai 6 Kg e occupa uno spazio di circa 40 x 33 x 25 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 230 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 28% andando a spendere intorno ai 165 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.