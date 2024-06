Tre stazioni di energia portatile in super sconto

Pubblicità

L’energia portatile è una delle soluzioni più in voga del momento, sia per utilizzo domestico, che anche per un uso fuori casa. Ad oggi sono davvero tante le soluzioni disponibili sul mercato, alcune delle quali davvero economiche ed accessibili ai più. Oggi ve ne presentiamo tre, tutte in forte sconto. Ecco quali.

VLAIAN W2000: Versatile e Sicura

La VLAIAN W2000 si distingue come una delle migliori stazioni di alimentazione portatile disponibili. Con una capacità di 1536Wh e un’uscita CA da 2000W, questa unità è ideale per affrontare emergenze come blackout, oltre che per attività di campeggio e usi domestici o d’ufficio.

La batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) offre maggiore sicurezza e una longevità di circa 10 anni. Il sistema di gestione della batteria (BMS) assicura il controllo della tensione e della temperatura, prevenendo surriscaldamenti e sovraccarichi.

Un’altra caratteristica notevole è la funzione UPS, che garantisce un’alimentazione ininterrotta ai dispositivi collegati, passando all’energia della batteria integrata entro 8 millisecondi in caso di interruzione di corrente.

VLAIAN W2000 può caricare fino a 13 dispositivi contemporaneamente grazie alle sue numerose porte, tra cui 3 porte CA, 6 porte USB, una porta accendisigari, una porta XT60 e 2 porte CC.

Offre un ampio schermo LCD da 6 pollici che fonisce informazioni dettagliate sullo stato della batteria, facilitando la gestione della carica e dell’uso.

Il listino è di 799 euro, ma al momento si acquista direttamente a questo indirizzo a 579 euro grazie al codice sconto 5IGAFLNI.

Flashfish A1001: Compatta e Efficiente

Il generatore solare portatile Flashfish A1001 offre una soluzione compatta, ma allo stesso tempo potente grazie ad una capacità di 1030Wh e uscite CA da 1000W a onda sinusoidale pura (picco di 2000W). Questo la rende adatta a una vasta gamma di apparecchiature, dai laptop ai frigoriferi per auto. Con le sue 7 porte di uscita — 2 porte CA, 2 porte USB-C, 2 porte USB-A e una presa per auto — può alimentare dispositivi essenziali sia all’interno che all’esterno.

Flashfish A1001 è dotato di protezioni di sicurezza avanzate contro cortocircuiti, sovracorrenti, sovratensioni e surriscaldamenti, garantendo un uso stabile e sicuro.

Il display LCD intelligente fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della batteria e delle varie correnti in ingresso e uscita, rendendo facile monitorare e gestire l’alimentazione.

Il listino è di 599 euro, ma al momento si acquista direttamente a questo indirizzo a 369 euro grazie al codice sconto LD2ZB8LL.

FOSSiBOT F2400: Potenza e Innovazione

FOSSiBOT F2400 è una centrale elettrica portatile di alta capacità, con 2048Wh e un’uscita da 2400W. Questa stazione è perfetta per alimentare dispositivi con grande assorbimenti, come TV, asciugacapelli e persino elettrodomestici come stufe elettriche e microonde.

La tecnologia inverter bidirezionale permette una ricarica rapida, con la possibilità di caricare da 0 all’80% in soli 80 minuti, per arrivare ad una carica completa in meno di 2 ore.

FOSSiBOT F2400 offre diverse opzioni di ricarica, tra cui rete elettrica, solare e persino caricatore per auto. Quando si utilizza sia la ricarica solare che quella della rete elettrica, la potenza di carica può raggiungere i 1600W, permettendo di ricaricare da 0 all’80% in soli 70 minuti e di completare la carica in 90 minuti.

Il listino è di 1799 euro, ma al momento si acquista direttamente a questo indirizzo a 799 euro grazie al codice sconto vtkRKKvL.