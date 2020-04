In Amazon Prime Video Store i film più recenti si acquistano e noleggiano

I film del catalogo della piattaforma di tv in streaming di Jeff Bezos si possono acquistare grazie al nuovo servizio Amazon Prime Video Store. Amazon ha presentato durante la serata del 28 aprile 2020 Amazon Prime Video Store in Italia, dopo circa un mese dal primo annuncio su questo nuovo servizio da parte della società di Jeff Bezos.

Per gli utenti Amazon è ora possibile acquistare e noleggiare film e documentari, potendo scegliere tra contenuti HD o SD in alcuni casi. Già dalla home page di Prime Video sarà possibile accedere al servizio, scoprendo i film più amati e più popolari, quelli appena usciti e tra le categorie note agli utenti Amazon Prime Video, come Film per bambini e per tutta la famiglia, film d’animazione e avventura, Commedie, Film drammatici, Film di fantascienza, Film romantici, Film Horror, Documentari, Film in inglese e film di animazione.

Alcuni titoli sono disponibili per il noleggio, a partire da 2,99 euro oltre che per l’acquisto, che si può effettuare a partire da 9,99 euro in su, con delle differenze di prezzo per i titoli disponibili in HD e in SD.

Tra i titoli più recenti al momento del lancio del nuovo servizio Amazon Prime Video Store ci sono il film Disney Il Re Leone, il thriller Amazon Exclusive Blood Shot, Pets2 e The dead don’t Die.

Il servizio Amazon Prime Video Store è un servizio aggiuntivo di Amazon, che interesserà gli utenti appassionati di cinema. Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

