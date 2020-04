Ultimi giorni: cavo USB-C Lightning, bianco come quello di Apple a soli 7,69 euro

Se siete alla ricerca di un cavo da USB-C a Lightning per iPhone e iPad che sia certificato ed economico, quello di Rampow al momento grazie ad un codice sconto lo pagate soltanto 7,69 euro.

Questo cavo è progettato specialmente per la ricarica rapida PD sugli iPhone e iPad Pro compatibili e quindi rende più veloce la ricarica di questi dispositivi. Utilizzando infatti un caricatore power delivery da 18W, 29W, 30W, 61W oppure 87W, questo cavo USB-C Lightning può caricare rapidamente il dispositivo Apple dotato di protocollo PD – quindi iPhone 8 e più recenti ma anche gli iPad Pro delle ultime generazioni – al massimo della velocità consentita da tale configurazione.

Il cavo permette inoltre di collegare direttamente iPhone e iPad al PC o al Mac dotato di USB-C per il trasferimento dati fino a 480Mbps. I connettori del cavo sono placcati in oro, il che promette una migliore conduttività e stabilità del collegamento: la scocca esterna invece è realizzata in alluminio, che assicura una migliore resistenza al calore e alla corrosione rispetto alla più tradizionale plastica utilizzata dal cavo originale Apple.

A quest’ultimo infatti gli somiglia moltissimo sia per la lunghezza, di 1 metro, sia per colore e dimensioni complessive, oltre che per il colore bianco. A renderlo riconoscibile è soltanto il logo dell’azienda, una lettera “R” stampata in grigio su entrambi i connettori.

Quanto a garanzia, il produttore assicura che il cavo USB-C a Lightning ha passato fino a 10,000 rigorosi test di collegamento e scollegamento ed altrettanti test di piegatura con un angolo di 95 gradi. Inoltre la certificazione MFi di Apple per questo cavo assicura la piena compatibilità con tutti i dispositivi iOS, senza preoccupazioni che un futuro aggiornamento possa inibirne il funzionamento.

Il cavo è in vendita su Amazon al prezzo di 11 euro ma come dicevamo inserendo il codice XD2HHVJ8 si ottiene uno sconto che consente di pagarlo soltanto 7,69 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di giovedì 30 aprile.