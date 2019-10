Wechip W1, il telecomando universale con mini-tastiera e mouse aereo incorporati

Se avete una TV Android o un piccolo computer collegato al televisore, Wechip W1 è l’accessorio che stavate cercando.

Si tratta di un 4-in-1 davvero utile perché da un lato è un telecomando IR universale, che si può cioè programmare con il proprio televisore per sostituire il telecomando originale nelle sue funzioni principali.

Oltre a questo ha anche la funzione di mouse aereo, consentendo così di attivare con un click il controllo del mouse di una qualsiasi interfaccia semplicemente muovendo il dispositivo nell’aria (ci riesce grazie ad un giroscopio a 6 assi incorporato).

Se da un lato offre quindi il pulsante di accensione e spegnimento, il bilanciere per il volume, la ghiera direzionale per cambiare canale e altri pulsanti rapidi, dall’altro è incorporata una mini-tastiera QWERTY completa di 45 tasti grazie alla quale digitare una ricerca web o il titolo del film da guardare sarà velocissimo in quanto non dovrete più fare affidamento alla tastiera virtuale le cui lettere devono essere selezionate singolarmente spostandovi da una all’altra con il cursore.

L’ultima funzione offerta è quella di controller per i videogiochi proprio grazie agli stessi sensori che il dispositivo utilizza per consentire il controllo del cursore del mouse.

Si collega a qualsiasi TV e computer inserendo il ricevitore USB nell’apposita presa e funziona subito, senza dover installare driver o effettuare particolari configurazioni. Lavora sulla frequenza wireless a 2.4 GHz e funziona fino a 10 metri di distanza dal ricevitore USB.

Costruito in parte in policarbonato, in parte in silicone, Wechip W1 è molto compatto (misura circa 16 x 5,5 x 1,6 centimetri) e leggerissimo (appena 86 grammi). Se siete interessati all’acquisto lo trovate su TomTop in vendita a soli 12,93 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.