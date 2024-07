In arrivo aggiornamento a iOS 17.5.2 per iPhone

Pubblicità

Apple sta preparando un aggiornamento minore a iOS 17.5.2 per iPhone; a riferirlo è un “leaker” su X che in precedenza ha rivelato correttamente l’arrivo di aggiornamenti per iOS.

Nulla è dato sapere per ora sull’update a iOS 17.5.2; l’unico elemento riferito dal “leaker” è che la nuova versione di iOS è identificata con il numero di build 21F101. Si tratta con ogni probabilità di un aggiornamento utile a risolvere problemi minori: Apple sta testando la beta di iOS 18 e altri futuri sistemi operativi e il lavoro su iOS 17 riguarda con ogni probabilità l’eliminazione di bug minori o vulnerabilità.

Nelle settimane passate è stata rilasciata anche la beta di iOS 17.6 ma evidentemente il presunto aggiornamento a iOS 17.5.2, sarà rilasciato prima della versione definitiva del più corposo aggiornamento: iOS 17.6 include novità quali la modalità riparazione che semplifica la procedura di assistenza presso i centri di assistenza ((eliminando in molti casi la necessità di cancellare e ripristinare i dati prima e dopo la riparazione e semplificare la diagnostica da parte dei tecnici); sono inoltre previsti aggiornamenti per Apple News con migliorie per seguire eventi sportivi in diretta e altro ancora).

L’ultimo importante aggiornamento di iOS 17, l’update a 17.5.1, è stato rilasciato il 20 maggio, e ha permesso di risolvere il bug delle foto zombie (ne avevamo parlato qui), un problema che si presentava ad alcuni utenti riportando in vita foto cancellate anche molto tempo prima, in particolari casi persino anni prima, con tutto le conseguenze che questo potrebbe comportare.