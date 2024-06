Agli sviluppatori la beta 1 di iOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 e macOS Sonoma 14.6

Pubblicità

Apple ha distribuito la beta 1 del futuro iOS 18 ma ovviamente continua a lavorare anche all’attuale versione di iOS e ha distribuito agli sviluppatori la beta 1 dell’aggiornamento a iOS 17.6.

Oltre alla beta 1 di iOS 17.6, Apple ha distribuito (sempre ai soli sviluppatori) la prima beta dei futuri update a watchOS 10.6, tvOS 17.6, macOS Sonoma 14.6 e visionOS 1.3.

Le nuove beta degli attuali sistemi operativi arrivano a poco più di un mese dai precedenti aggiornamenti.

Tra le novità di questa versione, gli account Apple che da account.apple.com diventeranno appleid.apple.com (si evince registrando un nuovo account), dovrebbe poi arrivare la modalità smarrito per l’Apple Pencil Pro, essere disponible la modalità riparazione (per semplificare la procedura presso i centri di assistenza (eliminando in molti casi la necessità di cancellare e ripristinare i dati prima e dopo la riparazione e semplificare la diagnostica da parte dei tecnici); sono inoltre previsti aggiornamenti per Apple News con migliorie per seguire eventi sportivi in diretta e altro ancora. Non manano i fix per riisolvere bug minori, non ancora risolti dalle attuali versioni di iOS, macOS, ecc.

iOS 17.6 potrebbe essere l’ultimo corposo aggiornamento di iOS 17; subito dopo il rilascio di questo update, gli sviluppatori di Apple si concentreranno sui futuri iOS 18, macOS 15, watchOS 11, ecc.

Come installare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente. L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono già disponibili per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

