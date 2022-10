Amazon regala 6€ con una ricarica di almeno 60 euro

Ricaricando l’account Amazon di almeno 60 euro si ottiene uno sconto di 6 euro sul prossimo acquisto. Il funzionamento della promozione è molto semplice: basta accedere alla pagina dedicata, quindi copiare il codice ITASVJUL21 e inserirlo nel carrello prima di portare a termine la ricarica.

Nella pagina che segue è sufficiente poi selezionare l’importo di ricarica oppure digitarne uno manualmente, quindi in questo caso “60” o superiori per poter beneficiare della promozione. Si seleziona poi la carta di credito o di debito associata all’account, quindi non resta che cliccare su “Ricarica €…” per completare la ricarica. Successivamente si riceverà un’email di conferma con maggiori informazioni entro 48 ore, e il bonus di 6 euro sarà detratto automaticamente dal saldo del prossimo ordine utile e sarà visibile nel riepilogo ordine.

La promozione sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 mentre il buono ottenuto sarà valido fino alle 23:59 del 28 febbraio 2023 per ordini effettuati su Amazon.it che risultano “Venduti e spediti da Amazon”. Sono esclusi contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace. La promozione è inoltre limitata ad un solo codice per account, quindi chi aveva già in mente di sfruttare la promozione per accumulare sconti non potrà farlo.

Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni, offerte o buoni regalo del sito, ma può essere sfruttato solo in maniera individuale. Segnaliamo inoltre che non possono beneficiare della promozione i clienti che hanno effettuato ordini di uno o più Buoni Regalo negli ultimi 36 mesi; infine, per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un ordine da tale account nei 12 mesi precedenti.

Per accedere alla promozione cliccate qui