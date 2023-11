Apple adotterà lo standard RCS per gli SMS

Dopo anni di richieste da parte di Google, Apple ha capitolato (o più probabilmente ha capito che era meglio non tirare troppo la corda anche in vista di requisiti richiesti dalla Commissione europea) e ha – finalmente – deciso di adottare lo standard “Rich Communication Services” (RCS), tecnologia che consente di gestire SMS di nuova generazione, con contenuti multimediali quali foto, video, audio, ecc.

Lo ha dichiarato un portavoce di Apple al sito TechRadar, spiegando che il supporto RCS arriverà il prossimo anno.

“Più avanti nel corso del prossimo anno, aggiungeremo il supporto per il profilo RCS Universal, lo standard così come attualmente pubblicato dalla GSM Association”, ha dichiarato il portavoce di Apple. “Crediamo che l’RCS Universal Profile offri una migliore esperienza di interoperabilità rispetto agli SMS o MMS. Funzionerà affiancandosi a iMessage, che continuerà a essere la migliore e più sicura esperienza di messagistica per gli utenti Apple”.

Come accennato, sono anni che Google cerca di convincere Apple ad adottare il protocollo Rich Communication Services (RCS), con campagne stampe, video e tweet ma finora Cupertino aveva sembra snobbato le richieste di Big G.

Tra le peculiarità di RCS, come la possibilità di inviare elementi multimediali, foto ad alta risoluzione e video, messaggi audio, possibilità di inviare file di grandi dimensioni, sfruttare funzionalità di cifratura, offrire chat di gruppo e altro ancora.

Lo scorso anno, sul blog aziendale Google sottolineava che lo standard SMS ha ormai 30 anni (il primo SMS della storia è stato inviato dall’ingegnere britannico Neil Papworth il 3 dicembre 1992), che è dunque arrivato il momento di aggiornarsi, chiedendo a Apple di non “puntare i piedi” e adottare il nuovo protocollo.

Ad agosto dello 2021 il CEO di Apple, Tim Cook, rispondendo alla domanda sul perché Apple non adottava lo standard RCS, aveva dichiarato: “Non vedo al momento i nostri utenti che ci chiedono di impegnarsi su questo”. Ad un giornalista che lamentava di non riuscire a mandare SMS con foto alla madre, aveva risposta: “Compri a sua madre un iPhone”.

Rich Communication Services (RCS) è una evoluzione della messaggistica mobile, offrendo i vantaggi dell’SMS con caratteristiche nuove che consentono di aumentare il coinvolgimento dell’utente, tra cui il supporto a chatbot, file multimediali, codici QR, ecc.