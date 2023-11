iOS 18, un progetto ambizioso nei piani di Apple

La scorsa settimana Apple ha fermato per una settimana lo sviluppo di nuove funzionalità per il futuro iOS 18 chiedendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla soluzione dei bug dell’attuale versione di iOS. Dopo una settimana di pausa, riprende lo sviluppo di iOS 18 e nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg riferisce che nei piani di Apple iOS 18 dovrà essere “ambizioso e coinvolgente”.

L’obiettivo che si sarebbero dati a Cupertino con il futuro sistema è di offrire importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza.

Non sono noti dettagli specifici ma Gurman fa capire che iOS 18 sarà qualcosa di nuovo “dopo alcuni anni di update di modeste dimensioni” per gli utenti iPhone e iPad.

«Apple si trova ad affrontare anche un compito più arduo con il suo software del 2024», scrive Gurman. «Dopo alcuni anni di modesti update per iOS, la prossima versione del software per iPhone e iPad potrebbe essere abbastanza rivoluzionaria». E ancora: «Internamente, i dirigenti più alti descrivono il sistema operativo in arrivo come “ambizioso e accattivante”, con novità per le funzioni e il design, oltre a migliorie in termini di sicurezza e performance».

Non è chiaro a quali nuove funzionalità stia lavorando Apple ma in precedenza sono circolate voci secondo le quali sono previste varie novità che sfrutteranno l’intelligenza artificiale; si vocifera del rinnovo completo di Siri, la nuova “killer feature” con cui Apple cercherà di primeggiare nel mercato delle AI. Altre voci su future novità fanno vagamente riferimento a migliorie per app di produttività come Pages e Keynote, per assistere sia nella scrittura che nella creazione di slide

Ovviamente mancano ancora mesi e, se tutto procede regolarmente, la prima beta di iOS 18 sarà mostrata al pubblico nell’ambito della conferenza sviluppatori (WWDC) del 2024, evento che tipicamente si svolge a giugno. Mancano mesi e c’è tutto il tempo per decidere su cosa concentrarsi e cosa rimandare.