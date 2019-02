In sconto Xiaomi Mijia, la lampada raffinata che protegge gli occhi compatibile HomeKit

Se siete alla ricerca di una raffinata e super elegante lampada da scrivania, ecco la Xiaomi Mijia che fa per voi: progettata per proteggere gli occhi durante il lavoro al PC, ha un design iper moderno, davvero minimale. Al momento è in sconto flash a 80 euro.

Sono davvero tante le caratteristiche che premiano questa lampada, ad iniziare dal colpo d’occhio. Si tratta di una delle lampade smart da scrivania più minimali di sempre, ovviamente studiata per proporre diversi e molteplici tipi di luminosità, così da non stancare la vista, potendo scegliere la temperatura di colore preferita e il livello di luminosità più adatto per studiare, rilassarsi, dormire o lavorare al PC.

Il design triassiale consente di regolare l’angolo di luce a proprio piacimento, facile da usare e adatta a qualsiasi condizione di lavoro. Offre supporto HomeKit, per essere azionata tramite comandi vocali, e anche supporto all’app Mijia.

Ha una distanza di funzionamento bluetooth di 10 metri, e supporta connessioni WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz. La lampada ha un peso di circa 1,5 kg, e ha misure piuttosto generose, pari a 55,20 x 16,10 x 16,10 cm, anche se può essere regolata per risultare meno ingombrante, a seconda dello spazio in cui viene inserita. La lampada è studiata per ridurre i raggi blu, per non abbagliare e non avere l’effetto di fastidiose scie luminose.

Solitamente ha un costo di 92 euro, ma al momento si acquista in sconto flash a 80 euro, nella colorazione completamente bianca.

Lo sconto dura solo pochi giorni, non fatevela scappare. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.